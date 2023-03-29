Польша планирует ограничить импорт украинского зерна

Польша планирует ввести правила для ограничения наплыва украинского зерна, чтобы импорт не дестабилизировал ситуацию на ее рынке. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет Wprost.

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"Мы готовы помочь — взять это зерно и экспортировать в Африку. Но мы не согласны, чтобы это зерно попало на наш рынок и дестабилизировало его. Я распорядился ввести правила, которые ограничат влияние украинского зерна на Польшу", — сказал Моравецкий.

Сообщается, что Польша уже направила письмо в Еврокомиссию для принятия "радикальных решений", но Варшава готова идти на конфликт по ограничению украинского экспорта.

"Кризис настолько мощный, что сегодня мы рассматриваем и использование тех инструментов, на которые мы не имеем согласия Еврокомиссии. Я говорю это прямо. В лучшем случае нас накажут позже", — добавил польский премьер.

Польша уже начала использовать разные рычаги (в частности, с пошлинами и квотами), чтобы ограничить влияние украинского зерна на свой рынок. Правительство страны также готовится ввести субсидии для фермеров на перевозку пшеницы и кукурузы в порты Балтии.