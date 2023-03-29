Польша планирует ограничить импорт украинского зерна
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Польша планирует ввести правила для ограничения наплыва украинского зерна, чтобы импорт не дестабилизировал ситуацию на ее рынке. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет Wprost.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Мы готовы помочь — взять это зерно и экспортировать в Африку. Но мы не согласны, чтобы это зерно попало на наш рынок и дестабилизировало его. Я распорядился ввести правила, которые ограничат влияние украинского зерна на Польшу", — сказал Моравецкий.

Сообщается, что Польша уже направила письмо в Еврокомиссию для принятия "радикальных решений", но Варшава готова идти на конфликт по ограничению украинского экспорта.

"Кризис настолько мощный, что сегодня мы рассматриваем и использование тех инструментов, на которые мы не имеем согласия Еврокомиссии. Я говорю это прямо. В лучшем случае нас накажут позже", — добавил польский премьер.

Польша уже начала использовать разные рычаги (в частности, с пошлинами и квотами), чтобы ограничить влияние украинского зерна на свой рынок. Правительство страны также готовится ввести субсидии для фермеров на перевозку пшеницы и кукурузы в порты Балтии.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Подавленность и слабость. Невролог объясняет, зачем в рацион нужно включить омега-3
Кардиолог: Доказана эффективность омега-3 в лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома
Будни курьера — какие они?
Что нужно подростку, чтобы успешно и без стресса выучить учебный материал
Подавленность и слабость. Невролог объясняет, зачем в рацион нужно включить омега-3
Потенциал ветровой энергии в Латвии: насколько это реально и сколько стоит