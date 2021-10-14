Польша планирует возвести заграждение с датчиками на границе с Беларусью

Оборудованное датчиками сооружение, которое намереваются возвести из-за наплыва нелегальных беженцев, обойдется Польше в 353 млн евро.

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В связи с наплывом беженцев на границе с Беларусью Польша планирует построить там надежное заграждение. Согласно законопроекту, одобренному кабинетом министров, сооружение стоимостью 353 млн евро должно быть оборудовано датчиками движения. Документ направлен из кабмина в нижнюю палату парламента Польши — Сейм, сообщается в среду, 13 октября.

"Попыток пересечь границу предпринимается все больше", — так обосновало свой законопроект правительство. Проект также предусматривает, что никто не сможет приближаться к новому пограничному заграждению ближе, чем на 200 метров.

Латвия, Литва и Германия тоже жалуются на рост количества мигрантов

Начиная с августа тысячи мигрантов — в основном из стран Ближнего Востока и Африки — пытаются пересечь польскую границу со стороны Беларуси. Как полагают в ЕС, предоставляя беженцам возможность переходить границу, белорусский правитель Александр Лукашенко мстит за санкции Брюсселя. Есть подозрения, что белорусские власти намеренно обеспечивают условия для ввоза нелегальных мигрантов в страну и незаконно переправляют их к границам со странами — членами ЕС. На увеличение количества мигрантов на границах с Беларусью жалуются Польша, Литва, Латвия и Германия.

В последние недели Варшава разместила на границе тысячи солдат, возвела забор из колючей проволоки и ввела чрезвычайное положение, запрещающее журналистам и гуманитарным организациям доступ ко всей линии 400-километровой границы.

По данным министерства внутренних дел Германии, Берлин также отмечает значительное увеличение числа тех, кто незаконно проник на территорию страны. Так, с августа 2021 года в ФРГ нелегально перебрались через Беларусь 4300 мигрантов. Сообщается также о задержании контрабандистов, отметил в среду официальный представитель министерства внутренних дел ФРГ.