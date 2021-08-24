Польша построит на границе с Беларусью забор высотой 2,5 метра

Польша построит на границе с Беларусью новое ограждение высотой 2,5 метра. Об этом со ссылкой на министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака сообщает портал телеканала "Дождь".
В строительстве примут участие пограничники и военные.
Ранее МВД Польши сообщило о строительстве дополнительного ограждения из колючей проволоки на границе с Беларусью. 19 августа Блащак сообщил, что на границе проложили 100 километров ограждений, осталось еще 50 километров.
МВД Польши зарегистрировало с начала августа 2100 попыток нелегально проникнуть в страну. 758 иностранцев задержали и поместили в закрытые центры.
23 августа президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Польшу в том, что она якобы вынудила афганских беженцев отступить к белорусской границе и тем самым устроила пограничный конфликт. По словам Лукашенко, польские пограничники "стреляли поверх голов" беженцев.
В июле строить барьер на границе с Беларусью начала Литва.
Na granicy z Białorusią powstanie nowy, solidny płot o wysokości 2,5 m. Więcej żołnierzy będzie zaangażowanych w pomoc Straży Granicznej. Wkrótce przedstawię szczegóły dotyczące dalszego zaangażowania Sił Zbrojnych RP. pic.twitter.com/uTQ0lKYIb4— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) August 23, 2021