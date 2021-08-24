Польша построит на границе с Беларусью забор высотой 2,5 метра

Польша построит на границе с Беларусью новое ограждение высотой 2,5 метра. Об этом со ссылкой на министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака сообщает портал телеканала "Дождь".

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В строительстве примут участие пограничники и военные.

Ранее МВД Польши сообщило о строительстве дополнительного ограждения из колючей проволоки на границе с Беларусью. 19 августа Блащак сообщил, что на границе проложили 100 километров ограждений, осталось еще 50 километров.

МВД Польши зарегистрировало с начала августа 2100 попыток нелегально проникнуть в страну. 758 иностранцев задержали и поместили в закрытые центры.

23 августа президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Польшу в том, что она якобы вынудила афганских беженцев отступить к белорусской границе и тем самым устроила пограничный конфликт. По словам Лукашенко, польские пограничники "стреляли поверх голов" беженцев.

В июле строить барьер на границе с Беларусью начала Литва.