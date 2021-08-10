Польша: правительственная коалиция на грани распада

Премьер-министр Польши на фоне политического скандала решил уволить из правительства главу младшего партнера по коалиции, вице-премьера Ярослава Говина, чем приблизил коалицию к распаду.

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По данным портала "Европейская правда", об увольнении лидера партии "Согласие", младшего партнера по коалиции "Права и справедливости", объявил представитель правительства Петр Мюллер.

Говин сообщил журналистам, что узнал из СМИ о своем увольнении с должности вице-премьера. Он объявил, что завтра правление "Согласия" решит, что делать с участием партии в правящей коалиции.

"Эта отставка фактически является концом коалиции и концом "Объединенных правых", — подчеркнул он.

Конфликт между партнерами по коалиции вспыхнул после решение уволить из правительства члена партии "Согласие" Анну Корнецкую с должности заместителя государственного секретаря в Министерстве развития, труда и технологий.

В ответ на это правление "Согласия" созвало заседание, где поставило "ПиС" ультиматум. "Говинисты" поставили свое дальнейшее пребывание в коалиции в зависимость от учета их поправок к "Польскому строю" и "lex TVN".