Польша: правительственная коалиция на грани распада
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Премьер-министр Польши на фоне политического скандала решил уволить из правительства главу младшего партнера по коалиции, вице-премьера Ярослава Говина, чем приблизил коалицию к распаду.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По данным портала "Европейская правда", об увольнении лидера партии "Согласие", младшего партнера по коалиции "Права и справедливости", объявил представитель правительства Петр Мюллер.

Говин сообщил журналистам, что узнал из СМИ о своем увольнении с должности вице-премьера. Он объявил, что завтра правление "Согласия" решит, что делать с участием партии в правящей коалиции.

"Эта отставка фактически является концом коалиции и концом "Объединенных правых", — подчеркнул он.

Конфликт между партнерами по коалиции вспыхнул после решение уволить из правительства члена партии "Согласие" Анну Корнецкую с должности заместителя государственного секретаря в Министерстве развития, труда и технологий.

В ответ на это правление "Согласия" созвало заседание, где поставило "ПиС" ультиматум. "Говинисты" поставили свое дальнейшее пребывание в коалиции в зависимость от учета их поправок к "Польскому строю" и "lex TVN".

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Sharing Options

0

Source

Tags

"Согласие" Польша
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Хозяйственная деятельность Рижского порта не мешает водоплавающим птицам вить гнезда
Что такое непрерывное образование и почему необходимо учиться всю жизнь?
Где встречаются спорт, радость и уличная культура: активный отдых в Вентспилсе
Знаменитая лодка латвийского кино и военное наследие с дивным видом
Ты – то, что ты смотришь! Легендарные фильмы, которые можно смотреть снова и снова
Найди друга, у которого ещё нет Wolt, и вместе выигрывайте 5000 евро на заказы!
Как Рижское самоуправление помогает начать новую жизнь бывшим заключенным
Магия, сексуальность и путь к себе. Документальный фильм 'Ведьма'