Польша предотвратила две попытки штурма границы мигрантами
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Пограничная служба Польши в минувшие выходные пресекла две попытки силового штурма границы со стороны Беларуси. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в Twitter в понедельник, 11 октября, пишет Deutsche Welle.

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По данным польских пограничников, незаконно пробраться на территорию Польши пытались две большие группы мигрантов: в 90 и 130 человек.

Эти попытки удалось предотвратить благодаря оперативному вмешательству офицеров пограничной службы и военнослужащих польской армии, цитирует пресс-секретаря ведомства Анну Михальску польское информагентство PAP.

Польша хочет усилить охрану границы

По ее словам, в прошедшие выходные было зафиксировано свыше 2000 попыток нелегально пересечь границу республики с белорусской стороны, в том числе только в субботу — более 700 попыток, что является рекордным числом.

Михальска отметила необходимость усилить пограничную охрану.

"Мы находимся в контакте с министерством обороны", — сказала она. Сейчас на границе, по ее словам, дежурят 2500 военнослужащих.

Нелегальная миграция в ЕС из Беларуси

В мае Александр Лукашенко в ответ на ужесточение западных санкций заявил, что Минск больше не будет удерживать беженцев от дальнейшего следования в страны ЕС. После этого резко усилился поток нелегальных мигрантов, прежде всего в Литву. После укрепления литовско-белорусской границы с обострившейся проблемой нелегальной миграции со стороны Беларуси столкнулась Польша.

На прошлой неделе министры внутренних дел 12 стран — членов ЕС, включая Польшу, обратились в Еврокомиссию с просьбой получить "дополнительное и адекватное финансирование" для строительства ограждений на границах, чтобы ограничить приток беженцев.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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