Польша призвала Германию остановить "Северный поток - 2"
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что отравление Навального - это последний сигнал для Берлина, и теперь Германия должна прекратить строительство Nord Stream 2.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Отравление Алексея Навального, так же как и угрозы со стороны России начать интервенцию в Беларусь, должны послужить для Германии толчком к отказу от строительства трубопровода "Северный поток — 2", считает глава польского правительства Матеуш Моравецкий. Это последний сигнал для правительства ФРГ, чтобы остановить российско-германский проект, сказал Моравецкий во вторник телеканалу Bloomberg TV.

"Я думаю, что после инцидента с Навальным это (прекращение строительства, — Ред.) должно произойти само собой", — заявил польский премьер. Трубопровод, пролегающий по дну Балтийского моря, должен транспортировать газ из России в Германию в обход транзитных стран — Польши и Украины. Варшава давно выступает против этого проекта: в Польше опасаются, что поставки газа через "Северный поток — 2" усилят зависимость Европы от России и негативно скажутся на транзитных странах.

Пока правительство ФРГ оставляет вопрос о будущем трубопровода открытым. Министр иностранных дел Германии Хайко Мас поставил под сомнение продолжение строительства "Северного потока — 2", однако выразил надежду на то, что Берлину не придется менять свою позицию в отношении газопровода. Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан также связал будущее "Северного потока — 2" с позицией РФ в расследовании отравления Навального. При этом канцлер Германии Ангела Меркель не исключила санкций против дальнейшего строительства трубопровода. Об этом в понедельник сообщил представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

34

Source

Deutsche Welle

Tags

Алексей Навальный Германия Польша Северный поток ФРГ
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Citadele
DELFI Brand Studio Читайте также
Вентспилс как пункт назначения для культурного туризма
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Завершены работы по ремонту Даугавгривского берегового укрепления
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя
В Рижском порту в самом разгаре сезон перевалки зерна
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
Как уберечь свой смартфон Huawei от кибератак
Международное сотрудничество — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью