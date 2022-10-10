Польша проверяет свои бомбоубежища
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Польские спецслужбы начали проверку более чем 6000 бомбоубежищ по всей стране, сообщил заместитель министра внутренних дел Польши Мачей Воншик.

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"Пожарные проверяют их состояние, оснащены ли они и пригодны ли к эксплуатации. Если нет, мы предпримем соответствующие шаги для их адаптации", — сказал заместитель главы МВД Польши телекомпании Polsat.

По его словам, проверки продлятся около двух месяцев.

Как пояснил Воншик, страна готовится к самым мрачным сценариям, даже если есть лишь "небольшая вероятность того, что они сбудутся".

В прошлом месяце польские власти начали раздавать местным пожарным командам таблетки йода для защиты граждан от возможного радиационного облучения в случае аварии на Запорожской АЭС.

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