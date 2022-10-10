Польша проверяет свои бомбоубежища

Польские спецслужбы начали проверку более чем 6000 бомбоубежищ по всей стране, сообщил заместитель министра внутренних дел Польши Мачей Воншик.
"Пожарные проверяют их состояние, оснащены ли они и пригодны ли к эксплуатации. Если нет, мы предпримем соответствующие шаги для их адаптации", — сказал заместитель главы МВД Польши телекомпании Polsat.
По его словам, проверки продлятся около двух месяцев.
Как пояснил Воншик, страна готовится к самым мрачным сценариям, даже если есть лишь "небольшая вероятность того, что они сбудутся".
В прошлом месяце польские власти начали раздавать местным пожарным командам таблетки йода для защиты граждан от возможного радиационного облучения в случае аварии на Запорожской АЭС.