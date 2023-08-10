Польша разместит 10 тысяч военных на границе с Беларусью

Власти Польши решили разместить на границе с Беларусью десять тысяч военнослужащих, сообщает агентство PAP со ссылкой на заявление министра обороны страны Мариуша Блащака.

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По словам главы военного ведомства, четыре тысячи человек направят на поддержку пограничников, еще шесть тысяч будут находиться в резерве и параллельно "повышать квалификацию" в военных частях на востоке Польши.

Ранее глава польской пограничной службы Томаш Прага просил минобороны страны направить тысячу военных на границу с Беларусью.

Польские власти начали усиливать охрану восточной границы после того, как в эту страну переместились наемники ЧВК "Вагнер". 23 июля Александр Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что "вагнеровцы" начали "проситься на экскурсию" в Польшу. Спустя неделю он назвал это свое заявление "шуткой".

3 августа премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и президент Литвы Гитанас Науседа на совместной пресс-конференции заявили, что, по их данным, в непосредственной близости от границы Беларуси с этими странами дислоцированы 4 тысячи наемников ЧВК "Вагнер".

"Мы можем по-разному оценивать намерения вагнеровцев в Беларуси, но абсолютно очевидно одно: слишком велик был бы соблазн и для Владимира Путина, и для Александра Лукашенко не воспользоваться их присутствием в непосредственной близости [к Литве и Польше] для возможных провокаций", — отметил тогда Науседа.