Польша следом за Латвией может ограничить выдачу виз гражданам России

Польша по примеру Латвии и Эстонии рассматривает вопрос об ограничении выдачи виз гражданам России, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик. Об этом сообщает ЛЕТА со ссылкой на агентство DPA.

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"Польша работает над концепцией, которая позволит не выдавать визы гражданам России", — заявил Вавжик в воскресенье польскому информационному агентству PAP.

Заместитель министра иностранных дел Польши сообщил, что его страна поддержит еще более широкие санкции Евроcоюза против России в связи с начатой ​​ею в Украине войной. Сюда же можно отнести приостановку визового режима для российских граждан.

"Однако против этого выступают крупные государства-члены, в число которых входят Германия, Франция и Нидерланды", — признал Вавжик.

Германия и Еврокомиссия не поддерживают общий запрет на выдачу туристических виз гражданам России.

Латвия приостановила выдачу виз гражданам России на неопределенный срок. Посольство Латвии в Москве принимает заявления на получение визы только от граждан России, желающих присутствовать на похоронах близкого родственника в Латвии.

В свою очередь Эстония с 18 августа не будет пускать в страну людей с шенгенскими визами, выданными Эстонией. Исключение составят граждане РФ, проживающие в Эстонии или имеющие постоянный вид на жительство, а также те, кому необходимо посетить родственника в Эстонии.

Финляндия также поддержала идею приостановить выдачу виз гражданам России, а Чехия (сейчас председательствует в ЕС), призвала рассмотреть такой запрет на уровне блока.