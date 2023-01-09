Польша создаст новую пехотную дивизию на границе с Беларусью
Foto: AP/Scanpix/LETA

В граничащем с Беларусью и Литвой Подляском воеводстве на северо-востоке Польши создается новое воинское соединение — Первая дивизия пехоты легионов. Об этом сообщил в понедельник, 9 января, в столице воеводства Белостоке вице-премьер, министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.

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Численность личного состава дивизии он не назвал, однако именно дивизии, насчитывающие от 10 до 15 тысяч солдат и офицеров, являются крупнейшими формированиями в вооруженных силах Польши в мирное время.

Необходимость в новой дивизии Блащак объяснил тем, что за восточной границей Польши происходит "попытка восстановить Российскую империю", которую министр назвал "империей зла" — вне зависимости от того, "белая она, красная или — как теперь — Путина". Задачей нового формирования будет "эффективное сдерживание агрессора", чтобы тот не посмел "напасть на нашу страну", подчеркнул польский политик.

Дивизию предполагается оснастить американскими танками Abrams и южнокорейскими танками K-2, чтобы "максимально использовать современное вооружение, которое уже поступает в Польшу". Исходя из опыта нынешней войны, особое внимание предполагается уделить артиллерии. В созданную при дивизии артиллерийскую бригаду войдут самоходные польские гаубицы Krab и южнокорейские самоходные гаубицы К9.

Мариуш Блащак заявил, что приказы о формировании подразделений и частей, которые должны войти в состав новой дивизии, уже отданы.

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