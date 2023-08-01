Польша требует объяснить, как два белорусских вертолета залетели на ее территорию

Польша вызвала в МИД в срочном порядке временного поверенного в делах посольства Беларуси, после того как два белорусских вертолета предположительно нарушили польское воздушное пространство.

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Польские СМИ во вторник сообщили о пролете двух белорусских вертолетов над городом Беловежа вблизи польско-белорусской границы. Фото вертолетов также опубликовала местный волонтер Элиза Ковальчик.

Независимые расследователи установили, что вертолеты Ми-24 и Ми-8 залетели примерно на 3 км вглубь территории Польши, после чего развернулись и улетели на территорию Беларуси.

Польские власти поначалу отрицали факт нарушения воздушного пространства и утверждали, что системы слежения не зафиксировали белорусские вертолеты.

"Министерство иностранных дел Республики Польша выразило решительный протест и призвало белорусскую сторону незамедлительно предоставить подробное объяснение инцидента. Польская сторона подчеркнула, что данный инцидент рассматривается как очередной элемент эскалации напряженности на польско-белорусской границе. Польша ожидает, что Беларусь воздержится от подобного рода действий", — говорится в сообщении польского МИД.

Минобороны Беларуси отвергло обвинения в нарушении польского воздушного пространства.

"Обвинения в нарушении границы Польши вертолетами Ми-24 и Ми-8 белорусских ВВС и войск ПВО являются надуманными и были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы", — говорится в сообщении, которое цитирует агентство "Белта".

"Сообщение, не подтвержденное данными объективного контроля со стороны Польши, Министерство обороны Республики Беларусь рассматривает в стиле "одна бабка сказала" и отмечает, что нарушения воздушного пространства вертолетами Ми-24 и Ми-8 не было", — добавили в белорусском ведомстве.