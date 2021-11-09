Польша: в Беларуси находятся более 10 тысяч мигрантов, которые хотят пересечь границу

В Беларуси находятся более 10 тысяч мигрантов, которые готовы попытаться пересечь границу с Польшей. Непосредственно на границе находятся 3-4 тысячи человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой пресс-секретаря польского правительства Петра Мюллера.

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Как пишет портал телеканала "Дождь", польские власти отправили к границе с Беларусью дополнительных военных, пограничников и полицейских. С утра 9 ноября Польша закрыла контрольно-пропускной пункт в Кузнице, который находится недалеко от места, где собрались мигранты.

Павел Солоч, глава Бюро национальной безопасности Польши, заявил, что Варшава не исключает, что мигранты в ближайшие часы снова попробуют прорвать границу.

Из-за ситуации с мигрантами, прибывающими в Евросоюз из Беларуси, об усилении мер безопасности на границе также объявили власти Литвы. Кабинет министров Литвы одобрил предложение министерства внутренних дел о введении чрезвычайного положения в районах у границы с Беларусью. Действовать оно начнет с 10 ноября и продлится месяц.

Утром 8 ноября в Беларуси в направлении польской границы двинулась колонна мигрантов. Минобороны Польши заявило, что они попытались прорвать границу, сломав забор из колючей проволоки с помощью подручных средств. Позже они разбили на границе палаточный лагерь.

Варшава назвала происходящее "крупнейшей попыткой силового вторжения" в страну и обвинила белорусские власти в эскалации конфликта.

В МВД Германии заявили о наличии доказательств, что мигрантов к границе отправляют белорусские власти, и не исключили продления санкций против Беларуси и ограничения авиасообщения из-за ситуации на границе.