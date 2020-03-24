Польша выдала России совладельца сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня"

Польша выдала России совладельца кемеровского торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского, обвиняемого в даче взятки при строительстве этого ТРЦ, из-за пожара в котором впоследствии погибли десятки людей, сообщили "Интерфаксу" в Генпрокуратуре РФ.

"По требованию Генпрокуратуры РФ компетентные органы Польши экстрадировали в Россию директора компании "Кемеровский кондитерский комбинат", совладельца торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки)", - сказали в ведомстве.

В сопровождении спецконвоя Вишневский доставлен в Россию.

По версии следствия, "Вишневский при посредничестве своего представителя передал взятку в размере 7 млн рублей начальнику инспекции госнадзора Кемеровской области Танзиле Комковой". Эти деньги были перечислены на счет подконтрольной Комковой компании под видом оплаты услуг по проектированию и затем обналичены.

Таким образом, несмотря на явные нарушения, Вишневский получил разрешение для ввода объекта строительства и реконструкции в эксплуатацию, отметили в Генпрокуратуре.

25 марта 2018 года в ТРЦ произошел пожар, в результате которого погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

Поскольку Вишневский скрылся, его объявили в международный розыск. В марте 2019 года его задержали в Польше, после чего Генпрокуратура РФ направила запрос о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности.

Розыск Вишневского осложнялся тем, что на территории государств, входящих в Европейский союз, он имел собственность, зарубежные счета и был резидентом с правом законного пребывания.