Польша заключит крупнейший за 30 лет контракт на поставку оружия. Оно отправится в Украину

Польша заключит один из крупнейших за последние 30 лет контрактов на поставку оружия. Оно будет направлено Украине. Об этом сообщил в фейсбуке польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, пишет Meduza.

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"Мы подписываем один из крупнейших оружейных контрактов за последние 30 лет — о продаже оружия украинцам, чтобы они могли защищаться от России. Оружие, которое мы продаем, проверено, и мы знаем, что оно будет очень эффективно на поле боя", — написал Моравецкий.

Сумма контракта составит 2,7 миллиарда польских злотых (около 630 миллионов долларов), пишет "Укринформ" со ссылкой на заявление вице-премьера, министра государственных активов Польши Яцека Сасина. По словам польского премьера, средства на закупку оружия Украина частично получит от ЕС.

Моравецкий не уточнил, какое оружие по контракту получит Украина. Неделю назад польское издание Dziennik без ссылок на источники сообщило, что Киев и Варшава заключили контракт на поставку в ближайшие месяцы 60 самоходных артиллерийских установок Krab (в дополнение к 18, поставленным ранее).

В конце апреля в польском правительстве заявили, что Польша уже передала Украине военную технику на сумму около 1,6 миллиарда долларов.