Польша закрывает границу для фур из РФ и Беларуси с 1 июня

Польша с 1 июня вводит запрет на въезд с белорусской территории грузовых автомобилей, зарегистрированных в Беларуси и России. Об этом заявило в понедельник 29 мая польское министерство внутренних дел.
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"Польша с 1 июня приостановит грузовое движение для зарегистрированных в России и Беларуси грузовиков и трейлеров, пытающихся пересечь границу с Беларусью", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее в МВД Польши объясняли, что запрет на движение грузовиков из РФ и Беларуси необходим по соображениям общественной безопасности.
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