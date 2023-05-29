Польша закрывает границу для фур из РФ и Беларуси с 1 июня

Польша с 1 июня вводит запрет на въезд с белорусской территории грузовых автомобилей, зарегистрированных в Беларуси и России. Об этом заявило в понедельник 29 мая польское министерство внутренних дел.

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"Польша с 1 июня приостановит грузовое движение для зарегистрированных в России и Беларуси грузовиков и трейлеров, пытающихся пересечь границу с Беларусью", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в МВД Польши объясняли, что запрет на движение грузовиков из РФ и Беларуси необходим по соображениям общественной безопасности.