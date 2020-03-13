Польша закрывает границы для иностранцев

С воскресенья Польша перестанет пускать на свою территорию иностранных граждан. Запрет будет действовать 10 дней. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецки.
В Польше подтверждено 68 случаев заражения Covid-19. Как подчеркнул премьер, большая часть случаев — "импортные".
Польские граждане, находящиеся за границей, по приезде в Польшу должны будут отправляться на карантин на 14 дней.
При этом на грузовой транспорт запрет пока не распространяется — Польша хочет сохранить движение товаров через границу.