Польша закрывает границы для иностранцев

С воскресенья Польша перестанет пускать на свою территорию иностранных граждан. Запрет будет действовать 10 дней. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецки.

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В Польше подтверждено 68 случаев заражения Covid-19. Как подчеркнул премьер, большая часть случаев — "импортные".

Польские граждане, находящиеся за границей, по приезде в Польшу должны будут отправляться на карантин на 14 дней.

При этом на грузовой транспорт запрет пока не распространяется — Польша хочет сохранить движение товаров через границу.