Польша заморозит отношения с Венгрией из-за разногласий по Украине

Власти Польши замораживают отношения с Венгрией из-за ее позиции по событиям в Украине. Об этом заявил польский вице-премьер Ярослав Качиньский.

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По его словам, премьеру Венгрии Виктору Орбану "нужен офтальмолог, чтобы увидеть Бучу", сообщает Telegram-канал RT. Качиньский добавил, что восстановление отношений "возможно только после смены оценок войны в Украине".

Ранее представитель кабмина Венгрии заявил, что оплата российского газа в рублях не нарушит санкции. Об этом заявил представитель кабинета министров Венгрии Золтан Ковач. По его словам, у РФ и Венгрии имеется двусторонний контракт, а вопрос валюты, которой будет осуществляться оплата, по его словам, является "техническим".

Перед этим глава Еврокомиссии предупредила Венгрию о риске нарушения санкций против России. Также стало известно, что после долгих колебаний и задержек Европейская комиссия применит против Венгрии новый механизм, который впервые в истории ЕС поставит финансирование страны в зависимости от соблюдения ею принципов правового государства. Будапешту грозит сокращение или прекращение выплат из общих фондов

До этого Украина и Запад обвинили в причастности к гибели мирных жителей Бучи российские войска. РФ отвергает эти обвинения, так как они являются не соответствующими действительности и провокационными. В Кремле обвинения охарактеризовали как попытку сорвать переговоры между Киевом и Москвой.