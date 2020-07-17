Польская оппозиция потребовала признать выборы президента недействительными

Оппозиция Польши в четверг направила иск в Верховный суд с требованием признать недействительными состоявшиеся в стране выборы президента, на которых победу с небольшим преимуществом одержал действующий глава государства Анджей Дуда, передают европейские СМИ.

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"Мы потребовали признать недействительными эти выборы", — заявил журналистам Борис Будка, лидер оппозиционной партии "Гражданская платформа", кандидат от которой проиграл Дуде. Он также отметил, что выборы не были честными, передает "Интерфакс".

Верховный суд Польши должен принять решение по иску до 3 августа.

Анджей Дуда одержал победу во втором туре президентских выборов, которые состоялись в Польше в воскресенье. Его кандидатуру поддержали более 51% избирателей, в то время как за его конкурента — представителя оппозиционной "Гражданской платформы" Рафала Тшасковского, — проголосовали почти 49%.

После победы на выборах Дуде позвонили российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров). Они поздравили президента от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. По словам главы Польши, он быстро понял, что его разыгрывают, передает РИА "Новости".

"Во время разговора я сориентировался, что что-то не так. Генеральный секретарь не выговаривает настолько хорошо слово "зубровка", хоть голос и был очень похожий", — написал Дуда у себя в Twitter.

Запись разговора Вован и Лексус выложили на своем канале в YouTube. В ходе беседы с президентом Польши пранкеры затронули вопрос о Второй мировой войне. Дуда заявил, что "с господином (президентом РФ Владимиром. — Прим. РИА "Новости") Путиным у нас дискуссия об истории, он обвинил нас в том, что Польша начала Вторую мировую войну". При этом польский президент подчеркнул, что Россия, хоть и внесла значительный вклад в победу над фашизмом, оккупировала Польшу.

В ответ "генсек ООН" напомнил о Львове, некогда польском городе, который вошел в состав Украины. "Это разные вещи в понимании истории. Это был дружеский подарок, а русские занимались оккупацией", — возразил Дуда.

После этого "генсек" предложил президенту Польши забрать назад Львов и другие города. Дуда несколько раз переспросил, что имеет в виду его собеседник, а затем возмущенно воскликнул: "Нет, это Украина! Нет, нет, нет, нет, никаких дискуссий об этом в Польше, сейчас это часть Украины и точка. Нет, нет, нет".

Позже пранкеры пообещали рассказать польским спецслужбам о том, каким образом они смогли позвонить по телефону главе государства. "Пусть позвонят нам, и мы им сообщим об этом", — сказал Кузнецов.

Как сообщила радиостанция RMF FM, польские спецслужбы будут проводить проверку по факту разговора российских пранкеров от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с Дудой. Кроме того, служебное расследование провел МИД Польши. В итоге "в отношении двух сотрудников постоянного представительства Польши при ООН в Нью-Йорке наступили служебные последствия — они были отозваны из учреждения (постпредство)".

Министерство иностранных дел отмечает, что не предоставляет подробную информацию "в связи с характером этого дела".