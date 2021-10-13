Польские экологи раскритиковали вырубку леса в Беловежской пуще

Власти Польши называют вырубку защитной мерой из-за распространения жука-короеда. Экологи, однако, заявляют, что работы в заповеднике не имеют ничего общего с охраной природы.

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Польские активисты-экологи раскритиковали возобновление вырубки леса в заповедной Беловежской пуще — девственных лесах на границе Польши и Беларуси. "Эти работы разрушают природу леса и нарушают действующее законодательство", — говорится в совместном заявлении, обнародованном во вторник, 12 октября, польским филиалом "Гринпис" и экологической организацией Wild Poland.

Агентство лесного хозяйства Польши на своем веб-сайте подтвердило ведение работ по "сохранению леса". В то же время экологи утверждают, что данные работы не имеют ничего общего с защитой природы и призвали незамедлительно прекратить их.

Уничтожение леса противоречит законам ЕС

Варшава начала вырубку леса в 2016 году, объяснив это распространением жука-короеда. Европейский суд в Люксембурге еще в 2018 году постановил, что уничтожение леса в Беловежской пуще противоречит законодательству ЕС об охране окружающей среды.

Еврокомиссия в начале 2021 года призвала Варшаву соблюдать решение суда. По мнению Брюсселя, некоторые районы Беловежской пущи являются "зоной общего значения" из-за распространенных там редких видов животных и растений. Беловежская пуща занимает площадь более 150 тысяч га. Некоторые ее районы объявлены объектами всемирного природного наследия и биосферным заповедником. Посетителям там разрешено передвигаться лишь по установленным маршрутам.