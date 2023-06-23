Польские налоговики провели обыски по делу о ввозе украинского зерна
Foto: Pexels.com/Jahoo Clouseau

В Польше в рамках дела о ввозе в страну украинского зерна работники налоговой провели обыски в 222 компаниях и таможенных учреждениях, сообщило RMF24.

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"222 обыска было проведено в штаб-квартирах импортеров зерна и таможенных учреждениях по всей стране", — сообщила пресс-секретарь Жешувской региональной прокуратуры Анна Бернат-Ложанская.

По ее информации, изъята финансовая и бухгалтерская документация, доказательства пограничного контроля, носители информации, деловая корреспонденция и более 1000 тонн зерна, которое, вероятно, не соответствовало заявленному в таможенной декларации.

Подробности о проведенных обысках не разглашают.

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