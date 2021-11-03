Польский чиновник: Беларусь начала эвакуацию мигрантов обратно в Ирак

Минск начал эвакуацию мигрантов с белорусской границы со странами ЕС обратно в Багдад, сообщил пресс-секретарь координатора польской разведки Станислав Жарин. Об этом пишет агентство LETA со ссылкой на Польское радио.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Начаты первые эвакуационные полеты Минск-Багдад. Многие иракцы хотят вернуться в свою страну", — написал он на своей странице в соцсети Twitter.

По словам Жарина, мигрантов увозят обратно, потому что многие "попытки пересечь хорошо охраняемую границу Польши потерпели неудачу". Кроме того, возникли "логистические проблемы" с обеспечением пребывания мигрантов в Беларуси.

Жарин добавил, что еще одной серьезной причиной эвакуации мигрантов стало снижение температуры воздуха.

Однако в разговоре с агентством PAP Жарин признал, что эвакуационные полеты еще не указывают перелом в ситуации и сложно прогнозировать дальнейшее развитие событий.

"Мы не ожидаем, что в ближайшем будущем давление мигрантов ослабнет", — указал чиновник.

В то же время, по его словам, эвакуационные полеты показывают, что мигранты "все больше убеждаются в том, что белорусские власти обманывают их относительно легкого пути на Запад".

Также эти рейсы подтверждают, что поток нелегальных иммигрантов — это операция, организованная и контролируемая Минском, подчеркнул Жарин.

"Тем, кто хочет вернуться в Ирак, предоставляется такая возможность", — сказал представитель координатора разведки.

Ранее сообщалось, что парламент Польши окончательно одобрил строительство укрепленного заграждения вдоль границы с Беларусью протяженностью более 100 километров.