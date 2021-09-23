Польское воеводство отказалось от статуса "зоны, свободной от ЛГБТ"

Свентокшиское воеводство решило не рисковать потерей денег европейских фондов и отказалось от статуса "зоны, свободной от ЛГБТ". В сентябре Еврокомиссия потребовала объяснений у польских региональных парламентов.

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После финансового давления со стороны Евросоюза Свентокшиское воеводство в Польше отказалось от своего статуса "зоны, свободной от ЛГБТ". Соответствующее решение было принято в среду, 22 сентября, парламентом воеводства в городе Кельце.

В сентябре польские региональные парламенты, объявившие себя "зонами, свободными от ЛГБТ", получили письма от Еврокомиссии с требованием дать объяснение этому факту. В письмах подчеркивалось большое значение этого объяснения для распределения средств из бюджета ЕС.

"Действия ваших региональных властей, которые приняли декларации, резолюции или постановления, описывающие ЛГБТ-сообщество как "идеологию" и объявляющие ваши районы недружественными для ЛГБТ, ставят под сомнение вашу способность обеспечить соблюдение принципа недопустимости дискриминации. Оно является предпосылкой для использования европейских фондов поддержки экономического развития", - говорилось в этих письмах.

В 2019 и 2020 годах пять региональных парламентов на юге и востоке Польши, где широкой поддержкой пользуется правящая в стране национально-консервативная партия "Закон и справедливость" (PiS), одобрили ряд документов, направленных на борьбу с так называемой "идеологией ЛГБТ", которая рассматривалась как угроза для традиционной модели польской семьи.

Подобные постановления были приняты более чем в 90 городах и поветах (районах) Польши. Это означает, что, по данным неправительственной организации "Atlas Nienawiści" ("Атлас ненависти"), почти треть поляков до сегодняшнего дня проживала на территориях, провозглашенных "зонами, свободными от ЛГБТ".