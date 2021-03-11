Помогал ли ЕС обогащаться Лукашенко? Брюссель ответил на обвинения Nexta

В Беларуси использовали средства Евросоюза на резиденции Лукашенко и его личное обогащение, утверждает оппозиционный проект Nexta. Подробности и ответ Брюсселя — в материале Deutsche Welle.

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Обвинения, прозвучавшие в фильме оппозиционного белорусского медиапроекта Nexta, могут вынудить Европейский Союз начать проверку финансирования проектов в Беларуси в последние годы.

"Такого не должно быть, чтобы средства ЕС использовались для личного обогащения и повышения благосостояния Лукашенко", — заявила в беседе с корреспондентом DW в среду, 10 марта, депутат Европарламента от немецких "зеленых", член комитета по контролю за бюджетом Виола фон Крамон (Viola von Cramon). Политик заявила, что инициирует в парламенте ЕС соответствующую проверку.

Тем временем Брюссель отверг обвинения. "Появившиеся в СМИ предположения, что помощь ЕС ушла на здания или резиденции режима Лукашенко полностью необоснованны и безосновательны", — сказано в ответе на запрос DW официального представителя ЕС по вопросам политики соседства и расширения Аны Писонеро.

В чем обвиняется Лукашенко в фильме Nexta

В опубликованном 8 марта в том числе на платформе YouTube почти полуторачасовом фильме-расследовании Nexta "Золотое дно" о "роскошной жизни" Александра Лукашенко утверждается, что Минск использовал европейские деньги не по назначению. В первом эпизоде речь идет о том, что выделяемые ЕС средства на экологические проекты использовались для четырех резиденций Лукашенко, расположенных в заповедных зонах. Мужской голос, якобы принадлежащий анонимному сотруднику администрации президента Беларуси, утверждает, что из денег, выделенных на проект в русле реки Западная Двина, финансировался ремонт набережной, строительство фонтанов и реконструкция площади Победы в Витебске. Других доказательств не приведено.

Второй эпизод касается безвозмездных займов и кредитов, которые Беларусь получала от ЕС на разные проекты. Авторы фильма утверждают, что на эти деньги люди из окружения Лукашенко строили жилые дома и продавали квартиры в них под более высокий процент, а разницу клали себе и Лукашенко в карман. Это обвинение ничем не подкреплено.Основатель проекта Nexta Степан Путило в беседе с DW сказал, что часть документов не смогли опубликовать из-за условий источников и анонсировал новые публикации.

Что нужно знать о проектах Евросоюза в Беларуси

Европейский Союз давно финансирует проекты в Беларуси. Их количество исчисляется десятками — от реформы здравоохранения до регионального развития и поддержки гражданского общества. Согласно сайту Europrojects.by, больше всего таких проектов (21) реализуется в сфере зеленой экономики, окружающей среды и устойчивого развития. На каждый выделяются от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов евро. После 2016 года, когда Брюссель отменил санкции против Лукашенко и его страны, таких проектов стало больше.

Белорусский оппозиционный политик, активистка и директор гражданской инициативы "Наш дом" Ольга Карач в беседе с DW объяснила это особенностями политики Минска в отношении ЕС в последние годы. По ее словам, Лукашенко и его министру иностранных дел Владимиру Макею удалось убедить европейцев, что, финансируя Беларусь, они помогают республике сохранить независимость от России. "Владимир Макей, Александр Лукашенко и еще ряд людей научились очень искусно манипулировать европейцами, прекрасно зная особенности европейской культуры, прекрасно осознавая нюансы, — считает Карач. — И рассчитывая, что на Беларусь никто не обратит внимание".

Кто в Беларуси контролирует денежные потоки ЕС

Карач говорит, что не знакома с деталями обвинений из фильма Nexta, но "с уверенностью на 99 процентов" полагает, что обвинения справедливы. "Кто это будет контролировать? Люди, которые выделяют деньги, если они поднимут вопрос о коррупции в Беларуси, сразу становятся персонами нон-грата, теряют здесь офисы, их депортируют", — говорит Карач. Активистка указала на то, что вопрос о несоблюдении Беларусью антикоррупционных стандартов Совета Европы (СЕ) поднимался в 2019 году ГРЕКО — созданной в СЕ группой государств по борьбе с коррупцией.

В Еврокомиссии не согласны с подобными обвинениями. "Для всей двусторонней грантовой помощи со стороны ЕС предусмотрены внутренние и внешние контрольные процедуры, включая проверки и аудит для обеспечения правильного использования средств в соответствии с целями проекта и на основе полного соблюдения применяемых финансовых правил", — отметила представительница ЕС Ана Писонеро.

Брюссель сократил, но не отказался от предоставления помощи Беларуси

После объявленной Лукашенко победы на выборах президента в августе 2020 года, которую ЕС не признал, и подавления оппозиционных протестовБрюссель свернул сотрудничество с Минском, провозгласив курс на "максимально возможную" удаленность от властей. По словам Писонеро, сейчас финансовая помощь Беларуси ограничена несколькими сферами. Среди них она, помимо прочего, упомянула молодежь, экологию, малый и средний бизнес, гражданское общество и независимые СМИ.

В фильме Nexta в связи с европейской финансовой помощью Беларуси упоминаются несколько банков. Это Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), который формально не входит в структуры Евросоюза, но участником которого является Брюссель, Всемирный банк, а также Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) — кредитное учреждение ЕС. По данным Аны Писанеро, займы ЕИБ Беларуси на разные проекты составляют 550 миллионов евро. По ее утверждению, банк не выдавал займов государственному сектору в Беларуси, а поэтому "нет оснований утверждать, что средства ЕИБ были использованы не по назначению".

Что же касается ЕБРР, то его займы в Беларуси, по данным Писанеро, превышают 1,3 миллиарда евро и касаются в основном сельского хозяйства и инфраструктуры. Осенью 2020 года ЕБРР заявил, что не планирует новых госпроектов с Беларусью, но продолжит поддерживать частный сектор. По словам Писанеро, оба банка обладают "работающими механизмами" по противодействию коррупции.

Брюссель потребует от Лукашенко вернуть деньги?

Брюссельский эксперт по Восточной Европе Аманда Пол в беседе с DW не исключила нецелевого использования денег Европейского Союза в Беларуси, но выразила уверенность, что "ЕС всегда тщательно изучает, куда направляются средства". Она предположила, что в будущем этот контроль может быть усилен.

Депутат Европарламента Виола фон Крамон отметила, что нецелевое использование бывает и среди стран-членов ЕС, упомянув Венгрию и Чехию, и отметив, что в таких случаях Брюссель требует возврата денег. Так же может быть и в случае Беларуси, говорит евродепутат, но подчеркивает, что сначала возможные нарушения должна выявить проверка.