Помпео заявил, что Covid-19 вышел из лаборатории в Ухане

В Вашингтоне располагают достаточным количеством свидетельств, указывающих на то, что коронавирус Covid-19 начал распространяться по миру из лаборатории в китайском городе Ухань, сообщил в воскресенье в интервью американскому телеканалу ABC News госсекретарь США Майкл Помпео.

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"Существует значительные свидетельства того, что этот вирус вышел (из стен) той самой лаборатории в Ухане", - сказал он.

"Мы с самого начала говорили, что вирус появился в Ухане, - добавил госсекретарь, - теперь это может видеть весь мир".

В конце апреля президент США Дональд Трамп заявил, что проводимое его страной расследование позволит получить всю информацию о происхождении Covid-19.

Ранее сообщалось, что США ведут полномасштабное расследование того, откуда появился коронавирус и почему в КНР не удалось быстро остановить его распространение. Согласно одной из версий, появившихся в СМИ, в Вашингтоне не исключают, что вирус происходит из научной лаборатории в китайском городе Ухань.