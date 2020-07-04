Поправки к Конституции России вступили в силу

Поправки к Конституции России, инициированные президентом Владимиром Путиным, вступили в силу в субботу, 4 июля. Нововведения коснулись 22 статей Основного закона страны.
Среди прочего, они означают обнуление президентских сроков действующего главы государства, позволяют властям РФ не выполнять решения международных органов, а также расширяют ограничения для госслужащих.
Вступление нововведений в силу ознаменовалось небольшим скандалом. Документ с текстом новой редакции конституции был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации на странице под названием "Конституция президента Российской Федерации", заметил сопредседатель движения "Голос" Григорий Мельконьянц. Через некоторое время страницу переименовали, но ее копия с первоначальным названием доступна в базе данных archive.org.
Голосование по поправкам проходило с 25 июня по 1 июля. По данным Центральной избирательной комиссии России, внесение изменений в основной закон одобрили 77,92 процента избирателей, против высказались 21,27 процента. Явка составила 67,97 процента. Независимые наблюдатели отметили беспрецедентные фальсификации во время голосования.
С критикой поправок выступали, среди прочего, российские правозащитники и Европейская комиссия за демократию через право. Оппозиция и ее сторонники обвиняют 67-летнего Владимира Путина в стремлении стать пожизненным президентом. Исключение уточняющего слова "подряд" из нормы о количестве сроков занятия должности президента позволяет действующему главе государства вновь баллотироваться на выборах в 2024 и 2030 годах.