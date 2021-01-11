Популярная у фанатов Трампа соцсеть Parler отключается. Amazon отказал ей в хранении данных

Социальная сеть Parler стала недоступной после того, как интернет-гигант Amazon принял решение отказать этой популярной у сторонников Дональда Трампа платформе в хранении данных.

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Amazon прекратил предоставлять Parler услуги хостинга данных с 23:59 воскресенья по времени тихоокеанского побережья США (07:59 по Гринвичу, 10:59 по московскому времени 11 января). Parler не удалось найти другое облачное хранилище, поэтому сайт и все его услуги и приложения стали недоступными.

Amazon оказывает хостинговые услуги огромному количеству сайтов, даже очень крупных. Он проинформировал Parler о том, что обнаружил в этой соцсети 98 постов с призывами к насилию.

Ранее по этой же причине Google изъял Parler из своего магазина приложений для Android. За ним последовала Apple: после того как требование в 24 часа ввести удовлетворяющие компанию процедуры модерации не было выполнено, Parler исключили и из этого аппстора тоже.

Исполнительный директор Parler Джон Матце отреагировал на решение Amazon, обвинив крупные технологические гиганты в скоординированной атаке на свободу слова и в попытке уничтожить конкуренцию на свободном рынке. Он также сообщил, что соцсеть может оказаться недоступной для пользователей на неделю, поскольку ей придется перестраивать свой сайт заново.

"Мы не прогнемся под политически мотивированные компании и авторитарных диктаторов, ненавидящих свободу слова!" — написал он ранее в своей соцсети.

Телеканал CNN ознакомился с письмом, которое отослал отдел Amazon Web Services (AWS), обеспечивающий техническую поддержку и безопасность облачных сервисов, второму лицу в руководстве Parler Эми Пейкофф, отвечающей за выработку политики компании.

В нем сказано, что эта соцсеть не соответствует пользовательским соглашениям AWS.

"AWS предоставляет технологии и услуги клиентам всего политического спектра, и мы не перестанем уважать право Parler определять для себя, какой контент допускать к публикации на своем сайте. Однако мы не можем предоставлять услуги клиенту, который не в состоянии оперативно обнаружить и удалить тот контент, который подстрекает или поощряет к насилию", — говорится в письме.

Parler позиционирует себя как заповедник свободы слова и приобрела особенную популярность у американских пользователей праворадикальных взглядов, которых в последние месяцы начали все решительнее банить в "Фейсбуке", "Ютьюбе" и "Твиттере" за призывы к насилию, дезинформацию и другие нарушения правил.

Компания Parler, штаб-квартира которой находится в штате Невада, называет свой продукт свободной и беспристрастной соцсетью, в которой можно высказываться без купюр. Процесс модерации там не такой строгий, как у массово популярных аналогов.

Это привлекает последователей теорий заговора и радикалов, чьи высказывания Twitter и Facebook посчитали бы открытыми выражениями ненависти и призывами к насилию.

В числе недавних широко комментируемых постов в Parler были предложение сжечь Капитолий со спикером Нэнси Пелоси внутри, призыв к убийству вице-президента Майка Пенса и опрос "Кого из демократов нужно убить первым", а также конспирологическая теория о том, что за штурмом Капитолия на самом деле стояли активисты движения "антифа".

Parler по-прежнему доступен в устройствах Apple и Android через браузер, но после изъятия из аппстора скачать приложение невозможно. Те, кто скачал его раньше, смогут продолжить им пользоваться, но обновляться оно больше не будет и со временем станет несовместимым с операционной системой.

Как Parler стал популярным



Соцсеть Parler появилась в 2018 году, но стала особенно заметной в США после ноябрьских президентских выборов — в основном из-за сторонников Трампа, которые обсуждали там бездоказательные утверждения о подтасовках результатов голосования.

У самого Трампа страницы на этой платформе нет, но в 2020 году, когда она стала набирать популярность, там завели себе аккаунты несколько влиятельных фигур американского консервативного движения. В их числе сенатор от Техаса Тед Круз, у которого 4,9 млн подписчиков, и ведущий телеканала Fox News Шон Хэннити с 7 млн подписчиков.

После ноябрьских выборов Parler на короткое время стал самым скачиваемым приложением в США, когда Facebook и Twitter начали активно блокировать пользователей за распространение дезинформации и травлю сотрудников избирательных комиссий.

Что говорили Google и Apple



"По нашим давно устоявшимся правилам, приложения, демонстрирующие пользовательский контент, должны иметь принципы модерации и механизмы, которые бы устраняли вопиющий контент — такой, как посты с призывами к насилию", — говорится в заявлении Google.

"Учитывая, что прямо сейчас это представляет серьезную угрозу обществу, мы удаляем это приложение из нашего магазина до тех пор, пока эти проблемы не будут устранены".

Apple направила компании Parler письмо, которое опубликовал сайт Buzzfeed News. В нем говорится, что, что по данным компании, сторонники Трампа воспользовались соцсетью для организации нападения на Капиторий в среду 6 января. Глава Pаrler Джон Матце говорит, что на платформе нет инструментов для организации мероприятий.

В заявлении Apple также говорится, что результаты ее расследования выявили отсутствие модерации в соцсети, несмотря на то, что ее принципы заложены в условиях пользования Parler. На платформе не удаляют посты, которые представляют серьезные риски для жизни и здоровья людей, а также пропагандируют нелегальную деятельность.