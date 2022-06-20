"Попытка блокады": Россия обвиняет Литву в "экономическом удушении" Калининградской области

Из-за вступившего в силу пакета санкций ЕС Литва ограничит сухопутный транзит грузов в Калининградскую область. В частности, по суше в российский анклав нельзя будет доставлять строительные материалы и металлическую продукцию. В Калининграде и Москве говорят о "блокаде" и нарушении двусторонних соглашений, в Вильнюсе — об "ультиматуме" о России.

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Вечером 17 июня губернатор Калининградской области РФ Антон Алиханов сообщил в своем Telegram-канале, что "Литовские железные дороги" уведомили "Калининградскую железную дорогу" о прекращении пропуска транзитных поездов, если они доставляют товары, попавшие под санкции Евросоюза. По оценке Алиханова, речь может идти о половине всех грузов, которые перевозятся между Россией и ее анклавом на побережье Балтийского моря — в первую очередь, металлов и "строительных материалов".

Литва объясняет свое решение исполнением санкций, введенных против России еще в середине марта. Соответствующие разъяснения, как пояснил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, было получены от Еврокомиссии. "Сухопутный транзит между Калининградской областью и другими регионами России не остановлен и не заблокирован. Транзит пассажиров и грузов, не попавших под санкции ЕС, продолжается. Литва не вводила никаких односторонних, индивидуальных или дополнительных ограничений на этот транзит", — заявила Лина Лауринайтите-Григене, представитель Департамента таможни Литвы.

Тем не менее, губернатор Алиханов назвал такое решение "попыткой экономического удушения" Калининградской области и заявил, что оно нарушает протоколы по вступлению стран Балтии в ЕС и двусторонние договоры. "Мы будем добиваться пересмотра такого рода разъяснений [от Еврокомиссии]", — заявил чиновник. При этом весной, когда были приняты соответствующие санкции, Алиханов заявлял, что транзит между Калининградской областью и остальной частью России ограничения не затронут.

Позицию главы региона поддержали высокопоставленные федеральные чиновники. Глава комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас назвал действия Литвы "попыткой установления фактической блокады" Калининградской области. По его мнению, это может стать "основанием для очень жестких и абсолютно законных действий со стороны России".

Коллега Клишаса по верхней палате российского парламента, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов уверен, что "наглая выходка Вильнюса" "дезавуирует для нас легитимность всех документов о членстве Литвы в ЕС и развяжет руки для решения созданной Литвой проблемы калининградского транзита любыми избранными нами способами". Сенатор также использовал в своем выступлении термин "блокада", которую предложил оценивать как "прямую агрессию в отношении России, буквально вынуждающую нас безотлагательно прибегнуть к должной самозащите".

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков охарактеризовал решения литовской стороны и Еврокомиссии как "нарушение всего и вся" и также назвал действия Вильнюса "элементом блокады". "Ситуация более чем серьезная в этой связи, и она требует очень глубокого анализа перед тем, как формулировать какие-то меры и какие-то решения. Этот глубокий анализ в течение предстоящих нескольких дней будет произведен," — отметил Песков.

20 июня в Министерство иностранных дел РФ была вызвана временная поверенная в делах Литвы Виргиния Умбрасене. Российское дипломатическое ведомство заявило решительный протест против действий Вильнюса и потребовало "незамедлительной отмены рестрикций". "Если в ближайшее время грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией РФ через Литву не будет восстановлен в полном объеме, то Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов", — говорится в заявлении МИД. Литовские СМИ уже назвали его "ультиматумом".



