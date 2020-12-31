Порошенко признался в авторстве спецоперации против "вагнеровцев" в Беларуси

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что именно он был инициатором операции, закончившейся задержанием 33 бойцов ЧВК Вагнера в Беларуси, и обвинил в предательстве нынешнюю администрацию. Об этом пишет The Bell.

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Как написал Порошенко в своем Twitter, в конце 2018 года (тогда Порошенко еще занимал должность верховного главнокомандующего) он санкционировал проведение спецоперации по задержанию наемников "Вагнера". Однако операция сорвалась из-за предательства "конкретных лиц" в украинском руководстве. Кто именно это мог быть, Порошенко не назвал. В это время президентом страны уже был Владимир Зеленский.

По словам Порошенко, на Украине должна быть создана специальна следственная комиссия, которая должна найти и наказать виновных в срыве операции. "Я не позволю заговорить, оболгать или ускользнуть от ответственности за совершение государственной измены причастных к срыву спецоперации", — написал Порошенко.

29 июля 2020 года в санатории под Минском были задержаны 33 человека, которых власти Беларуси назвали российскими наемниками ЧВК "Вагнера" и обвинили в подготовке беспорядков накануне президентских выборов. Посольство России утверждало, что задержанные являются охранниками и ехали через Беларусь в Стамбул. Писатель Захар Прилепин узнал в нескольких задержанных бывших бойцов его батальона в ДНР. "Новая газета" сообщала, что как минимум трое задержанных воевали в Донбассе, еще семеро — в Сирии.

В некоторых из задержанных россиян на Украине также увидели людей, участвовавших в боевых действиях на территории страны. Президент Украины Владимир Зеленский просил лично Александра Лукашенко выдать им "вагнеровцев", а затем Генпрокуратура Украины направила в Минск официальное ходатайство о выдаче 28 человек. Беларусь тем не менее отпустила "вагнеровцев" в Россию.