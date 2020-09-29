Порошенко заразился Covid-19
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Бывший президент Украины Петр Порошенко заразился коронавирусной инфекцией Covid-19. Об этом сообщил сам Порошенко, пояснив, что заражение подтвердил проведенный тест.

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"За шесть последних лет привык переносить болезни на ногах. Но эта [болезнь] коварная. Очень коварная. Поэтому с сегодняшнего дня лечусь дома", — написал Порошенко на своей странице в сети Twitter.

Экс-президент Украины посоветовал всем жителям страны беречь себя.

Ранее Covid-19 переболела лидер украинский партии "Батькивщина" и бывший премьер-министр Юлия Тимошенко. Среди тех, кто переболел коронавирусом, есть и жена нынешнего президента Украины Елена Зеленская.

По данным Минздрава Украины, за последние сутки в стране выявлено 3627 новых случаев заражения COVID-19, с начала пандемии заразились почти 205 тыс. человек, умерли 4065 (за последние сутки — 69).

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