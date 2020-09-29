Порошенко заразился Covid-19

Бывший президент Украины Петр Порошенко заразился коронавирусной инфекцией Covid-19. Об этом сообщил сам Порошенко, пояснив, что заражение подтвердил проведенный тест.
"За шесть последних лет привык переносить болезни на ногах. Но эта [болезнь] коварная. Очень коварная. Поэтому с сегодняшнего дня лечусь дома", — написал Порошенко на своей странице в сети Twitter.
Экс-президент Украины посоветовал всем жителям страны беречь себя.
Ранее Covid-19 переболела лидер украинский партии "Батькивщина" и бывший премьер-министр Юлия Тимошенко. Среди тех, кто переболел коронавирусом, есть и жена нынешнего президента Украины Елена Зеленская.
По данным Минздрава Украины, за последние сутки в стране выявлено 3627 новых случаев заражения COVID-19, с начала пандемии заразились почти 205 тыс. человек, умерли 4065 (за последние сутки — 69).
Отримав позитивний тест на Covid.
Невчасно. Дуже шкодую, що змушений зробити перерву в поїздках регіонами.
За шість останніх років звик переносити хвороби на ногах. Але ця підступніша. Значно підступніша.
Тому від сьогодні лікуюся вдома.
Закликаю всіх українців берегти себе! pic.twitter.com/MdYXZ5Cf8x— Петро Порошенко (@poroshenko) September 29, 2020