Португалия с декабря вернет ограничения из-за коронавируса

Португальские власти спустя два месяца после отмены ограничений, введенных из-за коронавируса, решили их вернуть. С 1 декабря в стране снова нужно будет носить маски в закрытых помещениях, а посещение общепита, кинотеатров и отелей разрешено будет только при наличии ковид-сертификата. Об этом пишет Kommersant.ru со ссылкой на Reuters.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта пояснил, что, несмотря на высокий уровень вакцинации в стране, власти хотят принять превентивные меры из-за роста заболеваемости в других европейских странах. "Не важно, насколько успешной была вакцинация, мы должны осознавать, что вступаем в фазу повышенного риска (повышения уровня заболеваемости)",— сказал он на пресс-конференции.

С декабря даже вакцинированные должны будут предоставить отрицательный тест на Covid-19 для посещения больниц, домов престарелых, баров и дискотек, спортивных мероприятий. Также отрицательный тест требуется от всех прибывающих в страну, пишет AP. Власти рекомендуют жителям работать из дома.

Все действовавшие в Португалии ограничения сняли с 1 октября. В стране вакцинировано уже около 87% населения. В общей сложности в Португалии выявлено более 1,13 млн заразившихся коронавирусом, умерли свыше 18,3 тыс.