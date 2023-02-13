Португалия: Скандал вокруг растления тысяч детей

Независимая комиссия опубликовала доклад о сексуальном насилии в католических учреждениях Португалии. Размах поражает, но для большинства преступлений истек срок давности.

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Более 4800 детей стали за последние 70 лет жертвами сексуального насилия в учреждениях католической церкви Португалии. Таков результат работы независимой комиссии под руководством детского психиатра Педро Штрехта, доклад которой был представлен в понедельник, 13 февраля, на пресс-конференции в Лиссабоне, сообщает агентство KNA.

Глава комиссии подчеркнул, что полученные данные являются "самой меньшей из возможных цифр", а точное количество жертв преступлений не поддается подсчету. Большинство жертв подвергались насилию неоднократно, а преступления в основном совершались в католических семинариях, приютах, школах и спортивных учреждениях.

В более чем 70 процентах случаев преступления были совершены священниками. Комиссия задокументировала более 500 показаний свидетелей и жертв. Однако лишь в 25 случаях дела были переданы в прокуратуру, тогда как для остальных преступлений срок давности истек. Штрехт тем не менее объявил, что в ближайшие недели появится список священников, которые, несмотря на доказанные обвинения, продолжают служить в церквях страны.

В Германии в последние годы несколько комиссий также расследовали случаи растления детей в католических учреждениях. Особый скандал это вызвало в Кельне, где руководство архиепископии в 2020 году отказалось публиковать отчет на эту тему, который по заказу самой церкви подготовили эксперты одной из адвокатских контор. Это привело к массовому выходу прихожан из католической церкви в этом регионе Германии.