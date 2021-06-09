Пощечина Макрону: у задержанного нашли "Майн кампф" и средневековое оружие

В ходе обыска в доме сообщника мужчины, ударившего по лицу президента Франции Эммануэля Макрона, обнаружены книга Адольфа Гитлера "Майн кампф", меч, кинжал и винтовка.

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После того, как Макрон во вторник получил пощечину, посещая юго-восточные регионы Франции, были задержаны два человека. Им обоим по 28 лет.

После задержания следователи провели обыск в их домах в коммуне Тэн-л'Эрмитаж в пригороде Валанса. Как сообщается, текст Гитлера и оружие нашли у мужчины, который снимал происходящее на видео.

Из оружия у мужчины дома обнаружили средневековый меч, кинжал и зарегистрированную антикварную винтовку. В рабочем ли состоянии было оружие, не сообщается.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Инцидент произошел во вторник, 8 июня. На видео, которое выложили в соцсетях, видно, как Макрон подходит к ограждению во время визита в коммуну Тэн-л'Эрмитаж и внезапно получает пощечину от мужчины, при этом слышен выкрик: "Долой макронизм!"

Представитель президента Макрона Габриэль Атталь отрицает, что охрана рекомендовала Макрону не подходить к толпе слишком близко.

"Разумеется, президент Республики будет сохранять контакт с народом Франции, как и остальные представители властей", - заявил Атталь.

Комментируя инцидент несколько часов спустя, Макрон назвал это "единичным случаем", добавив, что людям, "склонным к ультранасилию", не стоит уделять слишком много общественного внимания.

"Монжуа Сен-Дени!"

Мужчина, ударивший президента, как сообщается, проявлял интерес к монархии и крайне правым политикам, а также интересовался французским средневековьем.

В "Инстаграме" он называет себя членом национальной федерации исторических единоборств, публикует свои селфи в средневековых костюмах и с длинным мечом в руке.

Один из друзей нападавшего, Лоик Дориак, впрочем, говорит, что тот не интересуется политикой, а дать Макрону пощечину - совсем на него не похоже. Сайт газеты Parisien со ссылкой на источник, близкий к следствию, называет взгляды мужчины идеологической кашей.

На видео, кроме прочего, слышно, что ударивший Макрона выкрикивает: "Монжуа и Сен-Дени! Долой макронизм!" Первая часть этого возгласа - средневековый боевой клич, но некоторые комментаторы полагают, что злоумышленник мог спародировать персонажа Жана Рено из фильма 1993 года "Пришельцы".

Незадолго до инцидента человека, ударившего Макрона, сняли в компании двух мужчин, дававших комментарий телевидению. "Есть вещи, которые хотелось бы сказать Макрону, но не получится, - говорит один из них. - Упадок Франции".

Признак упадка французского общества?

Хью Скофилд, корреспондент Би-би-си в Париже

Пощечина президенту - это признак "дезинтеграции" французского общества, пишет сайт газеты Figaro. Это признак того, что "экстремистское насилие" отравляет французскую политику, пишет британская Times.

Действительно ли это так?

В перспективе все выглядит совсем не так драматично.

Это был не пистолет, не нож, а открытая ладонь. Здоровью президента не было ни малейшей угрозы, что он сам косвенно признал, вскоре вернувшись к встрече с жителями.

Любые попытки изобразить сделавших это опасными заговорщиками обречены на провал.

Да, один из них интересовался крайне правыми сайтами. Но он был скорее из тех правых, которые любят драконов и подземелья, нежели кастеты и армейские ботинки. Не переживайте, средневековый клич "Монжуа Сен-Дени!" не найдет крупной поддержки в сегодняшней Франции.

Что действительно показал этот эпизод, так это то, что во Франции, особенно в маленьких городах, сегодня многие по-настоящему ненавидят Макрона. Но это мы и так знали. И вспомните: 20 лет назад в Жака Ширака стреляли из пистолета.