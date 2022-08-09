"Посещение Европы — это привилегия". Запрет на выдачу туристических виз россиянам поддержали премьер-министры Эстонии и Финляндии

По мнению Каи Каллас и Санны Марин, россияне не могут ездить в отпуск в Европу, когда их страна ведет агрессивную войну против своего соседа. При этом наибольшая нагрузка приходится именно на граничащие с Россией страны, которые используются в качестве транзитных — авиасообщение между Европой и РФ было остановлено вскоре после начала вторжения.

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Глава правительства Эстонии Кая Каллас считает, что власти европейских стран должны прекратить выдавать въездные визы для российских туристов. Об этом политик написала на своей странице в Twitter.

"Хватит выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы — это привилегия, а не одно из прав человека. Воздушное сообщение с Россией закрыто. Это значит, что, пока страны Шенгена выдают визы, соседи России несут на себе всю тяжесть (Финляндия, Эстония, Латвия — единственные точки въезда). Пора покончить с туризмом из России", — призывает Каллас.

Как пишет издание Yle, схожую точку зрения разделяет премьер-министр Финляндии Санна Марин. "Неправильно, что, пока Россия ведет агрессивную и жестокую войну в Европе, россияне могут жить как ни в чем не бывало и ездить в Европу как туристы. Это несправедливо", — рассказала она в интервью. При этом, подчеркнула Марин, дискуссия в финском правительстве продолжается, а "наиболее важные решения необходимо принимать в ЕС сообща".

В недавнем интервью изданию The Washington Post президент Украины Владимир Зеленский призвал к еще более серьезным мерам. По мнению украинского лидера, западные страны должны "отправить" россиян на родину: "Заставьте их вернуться в Россию. Тогда они поймут. Они скажут: "Эта война не имеет к нам никакого отношения. Все население не может нести ответственность, не так ли?". Возможно. Но население выбрало это правительство и не борется с ним, не спорит с ним, не кричит на него".

Выдачу туристических виз россиянам уже ограничили Эстония, Латвия, Литва, Польша и Чехия. В последнее время введение аналогичной меры активно обсуждают в Финляндии. Латвия уже ограничила выдачу практически всех видов виз — единственным поводом для получения такого документа осталось посещение похорон близкого родственника. Эстония запретила выдавать и продлевать виды на жительство с целью обучения в стране — из-за этого под угрозой будущей депортации оказались многие студенты из России.