Посла РФ в Польше облили красной краской во время возложения цветов

На посла России в Польше Сергея Андреева напали во время попытки возложить цветы на кладбище советских солдат, его облили красной краской, со ссылкой на РИА Новости передает Новая газета. Европа.

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По данным РИА Новости, Андреев покинул кладбище в сопровождении полиции.

Ранее МИД Польши посоветовал посольству не проводить церемонию возложения венков и цветов на Мемориальном кладбище-мавзолее советских воинов в Варшаве и акцию "Бессмертный полк".

В рекомендации было сказано, что мероприятия противоречат Уголовному кодексу Польши ("публичные призывы к агрессивной войне", "пропаганда фашистского и тоталитарного строя" и "призывы к ненависти") и польскому законодательству (запрет символики, "поддерживающей российскую агрессию").