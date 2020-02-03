После Brexit Борис Джонсон не намерен соблюдать стандарты ЕС

В речи перед предпринимателями британский премьер Борис Джонсон расскажет, чего собирается добиться на переговорах с ЕС об отношениях после истечения переходного периода Brexit.

После выхода из ЕС Великобритания перестанет соблюдать стандарты Евросоюза в области защиты окружающей среды, прав трудящихся и государственных экономических субсидий. Такие выводы можно сделать, прочитав отдельные пассажи речи премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на тему Brexit, с которой он собирается выступить перед предпринимателями в понедельник, 3 февраля. Отрывки из этого документа были обнародованы в ночь на 3 февраля.

Ожидается, что Борис Джонсон раскроет в этом выступлении цели, которых он постарается достичь на предстоящих переговорах о дальнейшем развитии отношений между Лондоном и Брюсселем. По сведениям информагентства Bloomberg, Джонсон собирается заявить, что на переговорах с Евросоюзом он хотел бы добиться сделки уровня торгового соглашения с Канадой, однако будет готов довольствоваться и более общим договором, таким, как и торговое соглашение с Австралией.

Без сделки торговлю между Британией и ЕС будут регулировать правила ВТО

По информации источника агентства, команда Джонсона будет готова покинуть переговоры и без сделки. Это будет означать, что торговые отношения между Великобританией и ЕС после завершения переходного периода в конце 2020 года будут регулироваться общими правилами Всемирной торговой организации (ВТО), предполагающими наличие таможенных пошлин, до тех пор, пока не будет урегулирован вопрос об их возможном снижении.

Джонсон в очередной раз подчеркнет, что в случае установления с Евросоюзом торговых отношений, подобных тем, что прописаны в торговом соглашении с Канадой, Великобритания не будет признавать над собой юрисдикцию европейских судов и соблюдать иные стандарты ЕС, к примеру, в области защиты окружающей среды, трудового законодательства, государственных субсидий, подчеркнул собеседник агентства Bloomberg.

Цели ЕС на переговорах с Британией об отношениях после Brexit

Великобритания покинула ЕС в ночь на субботу, 1 февраля. В течение переходного периода, длящегося до конца 2020 года, в обычной жизни жителей страны не будет заметно каких-либо существенных изменений в связи с этим шагом. Однако за это время сторонам необходимо договориться о дальнейшем оформлении отношений, в первую очередь в сфере двусторонней торговли.

Брюссель добивается подписания торгового соглашения с Лондоном, основанного на равной конкуренции (Level Playing Field) и принципе "никаких таможенных пошлин, никаких квот, никакого демпинга". Ключевыми вопросами на переговорах также должны стать рыболовство, безопасность и доступ к базам данных.

Теоретически Борис Джонсон до конца июля 2020 года может попросить Брюссель о продлении переходного периода после Brexit еще на два года, однако глава британского правительства уже заявил, что не собирается этого делать.