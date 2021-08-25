После двух месяцев роста в мире стабилизировалась число заражений и смертей от Covid-19
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

С 16 по 22 августа в мире было зарегистрировано более 4,5 млн случаев инфицирования, умерли более 68 тыс человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире с начала пандемии было выявлено 212 357 898 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, умерли 4 439 843 человека.

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Число новых случаев заражения коронавирусом и летальных исходов в мире на минувшей неделе стабилизировалось после почти двух месяцев роста, сообщает агентство ТАСС. Об этом заявил в среду на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Глава ВОЗ вместе с тем подчеркнул, что речь идет о стабилизации "на очень высоком уровне" заболеваемости и смертности. В течение недели — с 16 по 22 августа — в мире было зарегистрировано более 4,5 млн случаев инфицирования, умерли более 68 тыс. человек.

По словам гендиректора, распространение коронавируса в мире не является одинаковым в различных регионах, странах, провинциях и городах. "Некоторые страны и регионы продолжают сталкиваться с резким ростом числа случаев COVID-19 и смерти, тогда как в других происходит снижение", — констатировал он.

Как подчеркнул Гебрейесус, "пока этот вирус циркулирует где-либо, он представляет угрозу повсюду". В этой ситуации ВОЗ "продолжает рекомендовать всеобъемлющий, основанный на оценке риска подход, предусматривающий применение проверенных мер в сфере общественного здравоохранения и социальных мер, в сочетании с равноправной вакцинацией".

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