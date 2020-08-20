После госпитализации Навального начались пикеты в его поддержку; семья ищет другую клинику (дополнено в 00.01)

После вероятного отравления оппозиционного политика Алексея Навального, произошедшего в четверг, 20 августа, в ряде российских городов начались пикеты в его поддержку. Как сообщает DW со ссылкой на радиостанцию "Эхо Москвы" и онлайн-издание "Медиазона", несколько человек вышли к зданию Федеральной службы безопасности (ФСБ), после чего были задержаны полицией.

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По мнению участников акций в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), за его отравлением могут стоят силовики. У одного из задержанных был при себе плакат с надписью "Навальный, живи! Политковская? Немцов? Кто следующий?", передает онлайн-издание ОВД-Инфо. На момент публикации материала DW было известно о задержании на Лубянке как минимум четырех человек.

Одиночные пикеты в поддержку Навального проходят также в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Перми, Мурманске, Белгороде, Томске и Кемерово, сообщает "Медиазона".

Тем временем озабоченность в связи с внезапной болезнью Навального выразили в ООН. "В ООН с обеспокоенностью следят за ситуацией с внезапной болезнью Алексея Навального и желают ему скорейшего выздоровления. Любые утверждения о подозрении на отравление должны быть полностью расследованы", — написал в Twitter официальный представитель организации Стефан Дюжаррик.

В ООН с обеспокоенностью следят за ситуацией с внезапной болезнью Алексея Навального и желают ему скорейшего выздоровления. Любые утверждения о подозрении на отравление должны быть полностью расследованы — официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик pic.twitter.com/0kgE9AOHbj — ООН (@UnitedNationsRU) August 20, 2020

Как сообщалось, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в четверг, 20 августа, что Германия готова оказать Алексею Навальному необходимую медицинскую помощь, включая лечение в немецких больницах.

Президент Франции Эмманюэль Макрон также предложил помощь Франции в лечении оппозиционного политика. "Мы готовы оказать всякую возможную помощь — с точки зрения здоровья и с точки зрения предоставления политического убежища", — заявил французский лидер.

Между тем, стало известно, что семья и врачи Навального в целях безопасности решили перевезти его в другую клинику, передает Интерфакс. "Это нужно сделать хотя бы потому, что в Омске, в больнице, где он находится сейчас, просто нет достаточного оборудования для того, чтобы провести все необходимые тесты и процедуры. Кроме того, это нужно сделать в целях безопасности", — заявила в своем видеообращении пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

По ее словам, организационные вопросы, касающиеся транспортировки Навального в другое лечебное учреждение, под контролем, и сторонники оппозиционера располагают для этого всеми необходимыми ресурсами.

"Мы просим руководство больницы, в которой сейчас находится Алексей, не препятствовать нам в выдаче всех документов, необходимых для его перевозки", — сказана она.

По словам Ярмыш, причины случившегося с Навальным до сих пор неизвестны. "Диагноза у нас по-прежнему нет, и мы не знаем, что именно послужило причиной всего произошедшего", — отметила Ярмыш.

Омские врачи пригласили для проведения консилиума по ситуации с госпитализацией главы ФБК Алексея Навального анестезиологов-реаниматологов и нейрофизиологов НМХЦ им. Н.И.Пирогова, МНИЦ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко. Об этом говорится в сообщении Минздрава Омской области, пишет gazeta.ru. В Минздраве отметили, что врачи прибудут по просьбе региональных специалистов, а также просьбе близких Навального.

"Завтра в Омск по приглашению региональных специалистов и просьбе близких А. Навального приедут анестезиологи-реаниматологи и нейрофизиологи НМХЦ им. Н.И. Пирогова, МНИЦ нейрохирургии им. акад.Н.Н. Бурденко для проведения расширенного консилиума", — говорится в сообщении.

Одновременно появилась информация о том, что в полночь (01:00 мск) за российским оппозиционером Алексеем Навальным из Германии, как ожидается, вылетит самолет, чтобы перевезти его на лечение в ФРГ. Об этом сообщает Bild со ссылкой на фонд Cinema For Peace. "Мы находимся в контакте с властями и надеемся, что сегодня ночью будут выданы все разрешения на проезд и медицинское обслуживание для пациента в коме", — сказал представитель фонда.

Оппозиционеру стало плохо в полете из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Навальный был госпитализирован. По данным Ярмыш, Навальный ничего не ел с утра четверга, а только пил чай, который купил в аэропорту Томска. Она предположила, что оппозиционного лидера могли отравить.