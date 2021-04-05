После крушения парома в Бангладеш есть погибшие
Foto: AP/Scanpix

Не менее 5 человек погибли в центральной части Бангладеш после столкновения парома с грузовым судном в воскресенье, 4 апреля. Двухпалубный паром, на борту которого находились более 50 человек, направлялся из города Нараянгандж в административный округ Муншиганд Гопалгандж по реке Шиталакшья.

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Непогода существенно осложнила спасательные мероприятия, однако 11 человек были вытащены из воды живыми, сообщила представительница округа Нараянгандж. Некоторые пассажиры могли самостоятельно добраться до берега, допустила она. Поисковая операция продолжилась и после наступления темноты.

Паром был переполнен, отметил местный полицейский инспектор. По его словам, многие пассажиры спешили покинуть город из-за вступающего в силу 5 апреля жесткого недельного локдауна, вызванного ростом заражений COVID-19. Среди прочего, все пассажирское транспортное сообщение в пределах страны будет приостановлено.

Паромами в Бангладеш пользуются миллионы человек

Несчастные случаи с участием паромов не редкость в Народной Республике, где этим видом транспорта пользуются миллионы человек. Однако в последние годы число таких эпизодов упало, поскольку власти ужесточили ответственность за использование судов в непригодном к плаванию состоянии.

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Source

Deutsche Welle

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Deutsche Welle
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