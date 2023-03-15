После начала войны в Украине Германия решила срочно выделить армии 100 млрд евро. Они до сих пор лежат нетронутыми

Германия еще не потратила ни одного евро из тех 100 млрд, которые были выделены на перевооружение бундесвера в прошлом году вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом во вторник заявила Ева Хегель, уполномоченная немецкого парламента по вопросам обороны.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Хегель резко осудила медлительность правительства, отметив, что вооруженные силы страны сейчас оснащены даже хуже, чем год назад.

В конце февраля 2022 года, через несколько дней после начала российской войны в Украине, канцлер Олаф Шольц объявил, что Германия кардинально меняет свой подход к финансированию армии, долгое время остававшегося минимальным из-за пацифизма немецких политиков.

Шольц пообещал поднять ежегодные расходы на бундесвер до принятого в НАТО ориентира (2% ВВП), а также отдельно и в срочном порядке вложить в модернизацию армии 100 млрд евро. В мае немецкий парламент проголосовал за создание специального фонда, в которой планировалось внести эти деньги.

Но теперь, почти год спустя после взбудоражившей мир речи Шольца никаких результатов изложенного им плана нет, заявила Хегль в своем ежегодном докладе перед правительством.

"К сожалению, я должна отметить, что в 2022 году ни единого евро или цента из этого специального фонда не было потрачено", — сказала Хегль, депутат от Социал-демократической партии Олафа Шольца.

По ее словам, вооруженным силам не хватает "буквально всего", а в некоторых воинских частях даже нет нормально работающих туалетов, чистых душей, помещений для занятий спортом, кухонь, медпунктов и нормально оборудованных оружейных комнат.

На что планируют потратить 100 млрд евро

О первых крупных проектах, которые будут оплачены из специального фонда, министерство обороны Германии объявило только в декабре 2022 года.

Тогдашняя глава ведомства Кристина Ламбрехт объявила, что Германия заказала современные американские самолеты F-35, а также стрелковое оружие и рации на общую сумму в 13 млрд евро.

Ламбрехт много критиковали за медлительность как в решениях о помощи Украине, так и в деле модернизации собственной армии Германии, и в январе 2023 года она ушла в отставку.

Еще летом министерство обороны сообщало, что специальный фонд в 100 млрд евро должен помочь армии страны радикально обновить ее технику.

Помимо истребителей F-35, речь шла о тяжелых транспортных вертолетах CH-47F Chinook производства Boeing, подводных лодках U212, новых кораблях, а также боевых машинах и бронетранспортерах для сухопутных войск.

Несколько миллиардов евро планировалось вложить в современные, защищающие от перехвата средства связи.

Помощь Украине

Несмотря на то, что Германия медлит с запланированной модернизацией собственной армии, страна продолжает посылать большие партии военной помощи Украине.

За последний год Берлин передал Киеву системы ПВО, ракетные установки, бронетранспортеры, боеприпасы, технику и снаряжение для саперов.

В январе 2023 года Германия после долгих колебаний решила отправить в Украину боевые танки Leopard 2 и разрешить сделать то же другим странам.