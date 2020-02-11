После обстрела американской базы Ираном говорили, что пострадавших нет. Теперь их больше ста

В результате ракетного удара Ирана по военной базе США в Ираке 109 человек получили черепно-мозговые травмы (ЧМТ), сообщили американские власти.

Это значительно превышает первоначальные данные. Ранее Пентагон заявил, что в результате нападения пострадали 64 военнослужащих. Президент Дональд Трамп сразу после ракетного обстрела утверждал, что не пострадал никто. Именно этим он объяснил решение не наносить ответный авиаудар.

Иран обстрелял ракетами американскую базу в январе, объяснив это местью за убийство своего генерала Касема Сулеймани.

В заявлении Пентагона отмечается, что 70% пострадавших уже вернулись к военной службе. Увеличение количества пострадавших, по сообщению ведомства, объясняется тем, что люди получили травмы средней тяжести, симптомы которых проявляются лишь через некоторое время.

"Они приземлились так, что никого не задели", — сказал Трамп в понедельник в интервью каналу Fox Business Network.

"Так что, когда мне сообщили, что никто не убит, знаете, меня это очень впечатлило, и я не дал хода тому, что могло оказаться для них разрушительным", — добавил Трамп, не уточнив, чему конкретно он "не дал хода".

Но сенатору-республиканке Джони Эрнст этого показалось недостаточно.

"Важно, чтобы у нас был план лечения пострадавших военнослужащих. Я призвала Пентагон гарантировать безопасность и уход военным, которые могли пострадать от взрывов в Ираке", — написала она в "Твиттере".

Когда в январе Трампа спросили о последствиях иранского удара, он приуменьшил значимость полученных военными черепно-мозговых травм.

"Я слыхал, что у них голова болела и еще что-то происходило, но я бы сказал и могу об этом заявить, что ничего серьезного не случилось", — сказал он.

Когда его спросили о возможности развития ЧМТ у военных, он сказал: "Я не считаю, что это серьезные ранения, если сравнивать их с другими ранениями, которые я видел".

Что такое черепно-мозговая травма?

ЧМТ — достаточно распространенное явление в районах боевых действий, говорят американские военные.

Наиболее частой причиной возникновения ЧМТ является воздействие ударной волны, пишет американский центр по оказанию помощи военным и ветеранам, получившим ЧМТ.

По тяжести различают легкую, средней степени тяжести и тяжелую черепно-мозговую травму. Легкая форма (контузия) может стать следствием взрыва, в котором избыточное атмосферное давление сменяется пониженным давлением или вакуумом.

Согласно данным американского правительства, с 2000 года у более 400 тыс. военных были диагностированы черепно-мозговые травмы.