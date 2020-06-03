После разлива нефтепродуктов под Норильском возбудили три уголовных дела

По факту ЧП с разливом нефтепродуктов на ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (Норильско-Таймырская энергетическая компания, дочернее предприятие "Норникеля") Генпрокуратура России возбудила три уголовных дела: по статьям о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и о загрязнении вод. Как сообщает агентство "Интерфакс" в среду, 3 июня, в качестве подозреваемого в рамках расследования был задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО "НТЭК".

Тем временем президент России Владимир Путин 3 июня на совещании с главой МЧС Евгением Зиничевым согласился с предложением последнего объявить в зоне, где произошло происшествие, чрезвычайную ситуацию федерального масштаба.

Разлив дизтоплива под Норильском

ЧП под Норильском произошло 29 мая в результате разгерметизации аварийного резервуара на ТЭЦ-3 АО "НТЭК" . В результате на проезжую часть технологической дороги на территории Надеждинского металлургического комбината вылилось порядка 20 тысяч тонн дизтоплива. Топливо распространилось на площади около 350 квадратных метров и попало в реки Дандыкан и Амбарная, сообщают российские СМИ.

По словам Евгения Зиничева, в его ведомстве о чрезвычайной ситуации стало известно только 31 мая. Два дня предприятие пыталось локализовать последствия разлива нефтепродуктов собственными силами, сообщил он. Причиной разгерметизации резервуара для хранения дизельного топлива глава МЧС на совещании с Владимиром Путиным назвал проседание свай фундамента.

В свою очередь глава Росприроднадзора Светлана Родионова, побывавшая на месте происшествия, сообщила, что предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ под Норильском на данный момент превышает норму в десятки тысяч раз.