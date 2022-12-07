После аннулирования лицензии, которую "Дождю" выдал латвийский регулятор, телеканал прекратит вещание и в Литве. Об этом сообщила Литовская комиссия по радио и телевидению.

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"6 июня NEPLP выдал телеканалу "Дождь" лицензию на вещание на территории Латвии. Эта лицензия давала право распространять созданный им контент в странах Евросоюза, России, США и других странах", — напомнило ведомство.

Телеканал прекратит вещание в ночь с 7-го на 8 декабря одновременно в Латвии и Литве.

NEPLP принял решение об аннулировании лицензии "Дождя" утром 6 декабря "в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку". Ранее Совет штрафовал телеканал за использование словосочетания "наша армия", демонстрацию в эфире карты с Крымом в составе России и слова позднее уволенного ведущего Алексея Коростелева о "помощи" мобилизованным. Глава Совета Иварс Аболиньш в эфире Delfi TV заявил, что "руководство телеканала не осознает значимости и серьезности нарушений, поэтому не может действовать на территории Латвии".

"Дождь" назвал обвинения в свой адрес "несправедливыми и абсурдными" и заявил, что продолжит работу в YouTube. Руководство телеканала напомнило, что с 2014 года последовательно выступает против аннексии Крыма, а с 24 февраля 2022 года — против полномасштабного вторжения РФ в Украину. В России сам телеканал, его генеральный директор, главный редактор и несколько сотрудников признаны "иностранными агентами", вещание "Дождя" было запрещено в начале марта из-за военной цензуры.

Вечером 6 декабря издание "Медуза" опубликовало заявление, в котором выразила солидарность с командой телеканала "Дождь". К заявлению присоединились несколько десятков независимых российских медиа, а также журналисты из Латвии, Литвы и Израиля.