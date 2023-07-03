После саммита НАТО в Вильнюсе Байден посетит Финляндию

На следующей неделе в рамках своего европейского турне президент США Джо Байден посетит Великобританию, Литву и Финляндию, сообщает пресс-служба Белого дома.

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Серия визитов начнется 9 июля с Великобритании. В Лондоне американский лидер встретится с королем Карлом III и премьер-министром Риши Сунаком "для укрепления тесных отношений между двумя странами".

Затем Байден отправится в Литву, где с 11 по 12 июля пройдет саммит НАТО. Во встрече лидеров стран Североатлантического альянса впервые примет участие Финляндия. Ожидается, что на форуме также может быть окончательно одобрена заявка Швеции на присоединение к НАТО (пока что ее не ратифицировали Турция и Венгрия).

13 июля президент США прибудет в Хельсинки. Как сообщила канцелярия президента Финляндии, после проведения двусторонних переговоров два лидера примут участие в саммите Северных стран вместе с премьер-министрами Швеции, Норвегии, Дании и Исландии. Основной темой встречи станет укрепление сотрудничества с США в сфере безопасности, экологии и технологий.