После штурма Капитолия в США возбудили 25 дел о внутреннем терроризме

Факт возбуждения 25 дел о внутреннем терроризме в связи со штурмом здания Конгресса подтвердил министр армии США Райан Маккарти.

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В США после штурма Капитолия сторонниками проигравшего выборы президента страны Дональда Трампа было возбуждено как минимум 25 уголовных дел о внутреннем терроризме. Об этом сообщил в ночь на понедельник, 11 января, конгрессмен Джейсон Кроу на своей странице в Twitter по итогам своего телефонного разговора с министром армии США Райаном Маккарти.

Moments ago, I spoke with Secretary of the Army Ryan McCarthy about the military response to the January 6 Capitol attack and ongoing security measures. Here are the notes from my call: pic.twitter.com/WB155iJoJn — Rep. Jason Crow (@RepJasonCrow) January 10, 2021

По словам Кроу, Маккарти подтвердил, что на месте происшествия было обнаружено длинноствольное огнестрельное оружие, коктейли Молотова, самодельные взрывные устройства и наручники. "Это говорит о том, что более серьезное бедствие едва удалось предотвратить", — подчеркивает конгрессмен.

Кроу отметил, что он чрезвычайно обеспокоен сообщениями о том, что в штурме Капитолия участвовали действующие служащие и резервисты вооруженных сил США, и предложил тщательно расследовать эти инциденты и привлечь ответственных к военному суду.

Беспорядки в Вашингтоне и штурм Капитолия

Сторонники проигравшего выборы президента США Дональда Трампа после его речи на митинге в Вашингтоне 6 января прорвались к Капитолию, где на совместном заседании Сената и Палаты представителей утверждались итоги выборов. Протестующим удалось ворваться в здание. Дебаты в Конгрессе были приостановлены на несколько часов, а законодатели эвакуированы.

Участники беспорядков вступили в столкновения с полицией, стражи порядка в ответ применили слезоточивый газ. В Вашингтон прибыла Национальная гвардия.

7 января пресс-служба полиции сообщила, что в ходе беспорядков на Капитолийском холме было проведено 68 задержаний и конфисковано два самодельных взрывных устройства и шесть единиц огнестрельного оружия. 56 полицейских получили травмы.

В тот же день, 7 января, Конгресс официально утвердил демократа Джо Байден на посту 46-го президента США. Ожидается, что его инаугурация состоится 20 января. По итогам утверждения Конгресса Байден набрал более 270 голосов выборщиков, что окончательно исчерпало конституционные возможности для оспаривания результатов голосования.

Возможное отстранение Трампа от должности президента

Тем временем спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сообщила, что 11 января нижняя палата американского парламента приступит к рассмотрению резолюции с призывом к вице-президенту США Майку Пенсу отстранить Дональда Трампа от должности главы государства.

Во время беспорядков в Капитолии Трамп обратился к своим сторонникам с речью, в которой в очередной раз заявил о том, что выборы были сфальсифицированы, подстегнув тем самым ярость толпы.

Демократы в Палате представителей Конгресса призывают Майка Пенса мобилизовать кабинет министров для запуска процесса отстранения президента от должности, предусмотренного 25-й поправкой к Конституции США. Она может быть задействована в случае, когда глава государства становится неспособным осуществлять свои полномочия.

Нэнси Пелоси указала, что, если вышеназванная резолюция не будет одобрена единогласно, Палата представителей проголосует по ней 12 января, а затем начнет рассматривать вопрос об импичменте. "Защищая нашу конституцию и нашу демократию, мы будем действовать без промедления, потому что нынешний президент представляет для них неминуемую угрозу", — подчеркнула политик.