После стрельбы в Москве задержали несколько человек. Что об этом известно

На парковке в Южном административном округе Москвы днем в воскресенье произошла стрельба. Ранен по меньшей мере один человек. Власти не сообщают подробностей, но они есть в СМИ. О чем пишут?

В воскресенье в СМИ и соцсетях появились видео, снятые жильцами жилого квартала "Ясный" на Каширском шоссе. Видно, что несколько мужчин ведут огонь друг по другу, слышны звуки, напоминающие выстрелы. Потом участники предполагаемой перестрелки уезжают на машинах.

Следователи выясняют обстоятельства ранения мужчины, сообщила накануне представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова. Возбуждено уголовное дело по трем статьям - ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия) и ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Мужчина получил ранение на территории парковки вблизи жилых домов по Каширскому шоссе, заявила в свою очередь представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

В ходе обысков у участников перестрелки нашли огнестрельное оружие, допрошены более 15 человек, сообщила Иванова. По ее данным, трое задержаны. Это все, что на данный момент сообщалось официально. Об остальном СМИ рассказывают, ссылаясь на свои анонимные источники.

Сколько задержанных?

СМИ сообщали о большем числе задержанных. Полицейские задержали девять человек после стрельбы, передавал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Другой источник агентства сообщил о восьми.

О восьми задержанных рассказал и источник Интерфакса. "Трое из них - жители Оренбуржья и Подмосковья - были задержаны на месте, еще пятеро - уроженцы Кавказа - при попытке скрыться на автомобиле Ford Focus", - рассказал он. По данным собеседника Интерфакса, у задержанных было обнаружено травматическое оружие.

Для их поимки в Москве был объявлен план "Перехват".

Позже Иванова из СКР заявила, что в рамках расследования уголовного дела по факту инцидента со стрельбой на юге Москвы задержаны трое подозреваемых. По ее словам, следователи допросили более 15 участников конфликта и очевидцев, проведены обыски по месту жительства подозреваемых, "у которых обнаружено огнестрельное оружие различной модификации".

❗ В ЖК «Ясный» на юге столицы произошла стрельба.

Информации о пострадавших пока нет. В городе введён план «Перехват». На место прибыли сотрудники полиции.

Авто, на которых, предположительно, скрываются участники перестрелки, объявлены в розыск. pic.twitter.com/uV3yxJtrat — Москва 24 (@infomoscow24) May 24, 2020

Откуда они?

Как минимум четверо из задержанных оказались приезжими из Оренбурга, утверждает собеседник ТАСС. Этот город упоминает и телеграм-канал Baza.

По версии канала, это был конфликт между сотрудниками ритуальной конторы из Оренбурга.

О том, что причиной перестрелки на юге Москвы мог стать бизнес-конфликт в ритуальной сфере, позже сообщил и ТАСС.

"По предварительным данным, в конфликте участвовали две конкурирующие фирмы в сфере ритуальных услуг, в том числе лица, которые были неофициально трудоустроены в этих фирмах и не числились в рядах их работников. Они решили выяснить отношения в стиле 1990-х годов", - сказал собеседник агентства.

По информации ТАСС, в конфликте участвовали не менее восьми человек. По предварительным данным, они стреляли друг в друга из травматических пистолетов и, предположительно, из охотничьих ружей "Сайга" и "Вепрь", пишет агентство.

Охотничьи карабины "Сайга" и "Вепрь" внешне похожи на автоматы Калашникова. Поэтому соцсети наполнились сообщениями о перестрелке в Москве с использованием автоматов.

Сколько раненых?

Число пострадавших в перестрелке у Каширского шоссе в Москве возросло до двух, они госпитализированы, рассказал ТАСС в понедельник утром источник в правоохранительных органах.

"У них огнестрельные ранения, предположительно полученные в результате попадания охотничьих боеприпасов", - сказал собеседник агентства.

О том, что пострадавших двое, знает и информированный источник Интерфакса.

"Это граждане 38 и 36 лет, проживающие в Мордовии и Самарской области. У них диагностированы множественные ранения поясницы, нижних конечностей и ягодиц", - сказал он.

Стали известны имена всех задержанных после стрельбы в ЖК "Ясный": Вадим Русанов, Максим Евлампиев и Герман Титенок. Позднее стало известно о задержании Жамалая Тепсуева, Хусейна Сулейманова, Турпала Манцаева, Джамбулата Балиева и Магомеда Хачукаева https://t.co/k7PbGvw8zL pic.twitter.com/knb1Dzmq6Z — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) May 24, 2020

Приехавший в Москву из Мордовии участник конфликта был госпитализирован с множественными огнестрельными ранениями в области поясницы, а также в ногу и плечо, по нему было произведено около 10 выстрелов, рассказали РБК источники в полиции.

Кроме того, по данным издания, с ранениями спины был госпитализирован приезжий из Самарской области.

Что говорят местные жители?

Стрельба на автостоянке возле ЖК "Ясный" продолжалась не менее 20 минут, рассказали ТАСС очевидцы. Один из них подчеркнул при этом, что стрельба началась сразу и никаких ссор до нее не было.

"Приехали машины, оттуда вышли люди и начали стрелять друг в друга. Конфликт длился не менее 20 минут. Одна из машин участников конфликта не имела номеров", - рассказал очевидец.

Он утверждает, что на этой автостоянке часто происходят драки и конфликты.

Другой очевидец также рассказал ТАСС, что стреляли одиночными выстрелами.

"Я услышал хлопки, открыл окно, увидел иномарки. Из одной вышли люди, стали стрелять по другой. Одна машина сдала назад, ей разбили фару. Затем они выехали за угол, и там стрельба продолжилась", - рассказал он.

Телеканал РЕН ТВ при этом называет имена предполагаемых участников инцидента и имя одного пострадавшего. Официально эти данные не подтверждены.