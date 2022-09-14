После войны армию Украины намерены реформировать

Премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил видение правительства Украины нашей армии после войны с Россией. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Киеве в среду, 14 сентября.

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"Мы понимаем, что после войны армия не может быть в советском стандарте, армия должна стать профессиональной. Ядром армии должны быть контрактники, которые сегодня по факту стали ядром нашей армии, которая защищает Украину. Конечно, мы в этой профессиональной армии завершим внедрение стандартов НАТО. Конечно, все граждане, по меньшей мере все мужчины, должны быть военнообязанными, должны проходить соответствующие курсы", — подчеркнул он.

Он также считает, что призыв должен быть отменен.

"Тратить два года для того, чтобы научиться маршировать, нет смысла. Современная ситуация показала, что мужчины в определенном возрасте должны проходить просто подготовительные курсы два-три месяца. Это продискутируем уже с нашими военными. И в течение всей жизни, каждые 10 лет с определенным интервалом проходить такие 2-3-месячные учебные курсы, как практически использовать оружие, как себя вести и быть готовыми в любой момент стать на защиту", — объяснил свое мнение глава правительства.

Напомним, США потратили 26,6 миллиарда долларов на военную помощь Украине. Американское правительство теперь хочет проанализировать, как были потрачены эти средства.