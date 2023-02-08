После вступления в НАТО Швеция будет участвовать в миссии воздушной полиции в Литве
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Вступив в НАТО, Швеция внесет свой вклад в миссию воздушной полиции Североатлантического союза в Литве, говорит премьер-министр этой страны Ульф Кристерссон, находящийся с визитом в Вильнюсе.

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"Как будущий союзник Швеция хочет помочь с воздушной полицией, разведкой в ​​Литве и других странах Балтии посредством миссии воздушной полиции", — заявил политик журналистам в правительстве во вторник.

По его словам, Стокгольм благодарен Литве за поддержку Швеции и Финляндии в их стремлении к членству в НАТО.

После вторжения России в Украину Швеция и Финляндия отказались от своей давней политики неприсоединения и в мае 2022 года подали заявку на вступление в военный альянс.

Однако Турция блокирует эти заявки, обвиняя Швецию в укрывательстве тех, кого она считает "террористами", особенно членов Рабочей партии Курдистана.

Недавно напряженность подогрела акция протеста в Швеции, во время которой был сожжен Коран. Тем не менее Литва надеется, что Швеция и Финляндия в качестве полноправных членов блока примут участие в саммите НАТО, который будет проходить в Вильнюсе.

По словам Кристерссона, Швеция и Финляндия, ставшие членами Альянса, укрепят и сухопутные силы НАТО в регионе.

Премьер-министр Швеции, взявшей на себя председательство в Совете Европейского Союза с начала года, также заявил, что Стокгольм в ближайшие полгода сосредоточится на вопросах европейской безопасности.

Он также подчеркнул необходимость поддерживать Украину, подвергшуюся нападению России.

"Судьба Украины — это и судьба Европы", — сказал Кристерссон.

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