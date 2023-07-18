После выхода из "зерновой сделки" Россия ударила по портам
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Сразу после выхода России из "зерновой сделки" она, по сообщениям украинских источников, попыталась нанести ракетный удар по портовой Одессе.

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Украинские мониторинговые каналы ночью сообщали о пуске крылатых ракет, "Калибров", из акватории Черного моря и затем о взрывах в Одессе или ее окрестностях.

В Николаеве в результате очередного налета дронов-камикадзе вспыхнул пожар — по неподтвержденным сообщениям разных украинских телеграм-каналов, горит в районе порта.

Сообщения о пожаре подтвердил глава администрации области Виталий Ким, но пока не сообщил, где именно он случился.

"Тушим пожар. Предварительно — без жертв", — написал Ким в своем телеграм-канале.

Черноморская зерновая инициатива, или „зерновая сделка" с участием Турции, ООН, Украины и России, действовавшая почти год, обеспечивала безопасность экспорта украинской сельхозпродукции из украинских черноморских портов. 17 июля срок ее действия истек, и Россия официально отказалась ее продлевать. Москва требует от стран-союзниц Украины в ответ на ее согласие не угрожать судам с украинским зерном отменить те санкции, которые косвенно мешают экспорту российской сельхозпродукции.

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BBC News Русская служба:

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