Испанские силы безопасности обнаружили третье предполагаемое взрывное устройство, спрятанное в конверте, отправленном по почте в спутниковый центр Европейского союза, расположенный на базе ВВС в Торрехон-де-Ардос, под Мадридом, сообщило в четверг министерство обороны.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По неподтвержденным пока сообщениям, четвертое взрывное устройство обнаружено в бандероли, пришедшей в испанское министерство обороны.

Сотрудники службы безопасности обнаружили подозрительный конверт на базе в Торрехон-де-Ардос под Мадридом между 3 и 4 часами утра, говорится в заявлении.

После сканирования посылки с помощью рентгена сотрудники службы безопасности определили, что в нем находится "некий механизм", говорится в заявлении министерства.

На базу была вызвана полиция для обеспечения безопасности территории, а следователи анализируют конверт, который был адресован спутниковому центру базы.

Спутниковый центр поддерживает общую внешнюю политику и политику безопасности ЕС, собирая информацию с космических разведывательных устройств, говорится на его сайте. В сентябре глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель назвал такие системы "глазами Европы".

База регулярно используется для отправки оружия, пожертвованного Испанией Украине, а также для перелетов на официальных самолетах высокопоставленных правительственных чиновников.

Накануне сотрудник службы безопасности посольства Украины в Мадриде получил легкое ранение, вскрыв пакет, адресованный украинскому послу, в котором оказалось взрывное устройство. Это побудило Киев усилить безопасность в своих посольствах по всему миру.

Позже были найдены два письма-бомбы, адресованные посольству Украины в Мадриде и производителю оружия Instalaza в Сарагосе, на северо-востоке Испании, сообщила полиция.

Instalaza производит ракетные установки C90, которую Испания поставляла Украине.

В четверг министерство внутренних дел Испании также сообщило, что на прошлой неделе премьер-министр Испании Педро Санчес получил заминированную бандероль, похожую на ту, что взорвалась в среду в посольстве Украины в Мадриде.

Конверт, "содержащий пиротехнический материал" и адресованный Санчесу, поступил 24 ноября и был обнаружен и обезврежен службами безопасности, говорится в заявлении МВД.