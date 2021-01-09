Последние дни Трампа у власти: перспектива второго импичмента и ядерная кнопка

После штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа в среду от президента отворачиваются последние союзники в Вашингтоне. Республиканцы в сенате больше не готовы его защищать, а назначенцы Трампа один за другим уходят в отставку.

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45-й президент должен покинуть Белый дом 20 января, в день инаугурации Джо Байдена. Но демократы в конгрессе не готовы ждать — и ищут способы отстранить его досрочно, заодно лишив возможности баллотироваться еще раз.

В пятницу спикер нижней палаты конгресса Нэнси Пелоси заявила, что инициирует импичмент уходящего президента Дональда Трампа, если он не уйдет в отставку немедленно.

Она настаивает, что его действия вдохновили толпу на штурм Капитолия — и привели к смерти пяти человек, включая одного полицейского.

Высокопоставленные республиканцы не заступаются за президента, как в дни первого импичмента. Но и пойти против него они не готовы — это означает потерю симпатий миллионов избирателей, до сих пор лояльных Трампу.

Риск тем более реален, что Трамп обещал выставить альтернативных кандидатов против всех республиканцев в Конгрессе, которые сертифицировали результаты выборов и не стали блокировать утверждение победы Байдена.

Отставки и сомнения

Штурм Капитолия сторонниками Трампа вызвал волну осуждения, в том числе со стороны лояльных президенту республиканцев в конгрессе, бывших министров в его администрации и высокопоставленных американских дипломатов.

Члены конгресса от обеих партий в тот вечер осудили действия президента — а демократы призвали лишить его полномочий. Они считают, что Трамп слишком опасен и непредсказуем, чтобы руководить страной еще 13 дней. Отстранение также лишит Трампа возможности баллотироваться на следующих выборах.

В любой момент отправить президента на покой могут вице-президент и министры — для этого достаточно большинства их голосов, согласно 25-й поправке к Конституции США. С призывом пойти на этот шаг к вице-президенту Майку Пенсу уже обратились спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократов в сенате Чак Шумер.

Но Пенс пока не ответил на их призыв, и мало кто ожидает от него поддержки этого плана. Другие назначенцы Трампа выражают свой протест через символические жесты — за последние дни несколько высокопоставленных чиновников администрации подали в отставку.

На момент написания этой заметки об уходе объявили министры образования и транспорта, заместители пресс-секретаря Белого дома и советника по национальной безопасности, спецпосланник в Северной Ирландии и другие.

Без поддержки от кабинета Трампа демократам остался импичмент. В пятницу спикер Пелоси обратилась к своим коллегам с письмом, в котором назвала действия Трампа опасными и подрывными — и потребовала от него уйти в отставку.

Пелоси также заявила в письме к парламенту, что обсудила с главой генерального штаба ВС США генералом Марком Милли действия в случае, если "нестабильный президент" распорядится начать войну или нанести ядерный удар. Что ответил ей генерал, неизвестно.

Если Трамп не уйдет в отставку, Пелоси обещает устроить импичмент уходящего президента. Ее поддерживают однопартийцы-демократы, и голосование об импичменте Трампа в Палате представителей может состояться уже в среду.

Учитывая демократическое большинство в нижней палате, Трамп может стать единственным в истории американским президентом, которому импичмент был вынесен дважды.

Но этого недостаточно, чтобы лишить президента полномочий — в сенате у демократов все еще недостаточно для этого голосов, а республиканцы пока не спешат поддержать этот план. Из их числа рассмотреть такую возможность пока обещал только Бен Сасс, сенатор от Небраски.

Если в дни первого импичмента осенью 2019 года республиканцы резко осуждали процесс как "охоту на ведьм", то сейчас многие из них молчат — и мало кто готов отстаивать невиновность Трампа.

Но и выступить против президента представители консервативной партии в основном не спешат — вместо этого они призывают Байдена выступить в примиряющей роли и сигнализируют готовность к сотрудничеству с новой администрацией.

"Если спикер Пелоси настоит на импичменте в последние дни президентского срока Трампа, это принесет больше вреда, чем пользы. Я надеюсь, что избранный президент Байден понимает урон, который могут нанести подобные действия", — заявил республиканец Линдси Грэм, сенатор от Южной Каролины.

В том же духе высказался и лидер республиканцев в нижней палате Кевин Маккарти.

"Импичмент президента в оставшиеся 12 дней только еще больше разделит нашу страну. Сегодня я обратился к избранному-президенту и планирую обсудить с ним, как мы вместе будем понижать температуру и объединять страну, чтобы противостоять вызовам, перед которыми оказалась Америка", — написал Маккарти в "Твиттере".

Трамп обещал усложнить жизнь всем однопартийцам, которые не согласились идти с ним до конца в оспаривании результатов выборов. Он до сих пор считает себя победителем и жертвой массовых фальсификаций, хотя его юристы не смогли убедить в этом ни один суд, а ряд штатов провел ручной пересчет голосов и не нашел серьезных нарушений.

В версию Трампа верят многие его сторонники по всей стране, доказательством чего стал многотысячный митинг и штурм Капитолия в Вашингтоне в среду.

Любой республиканец в конгрессе, который проголосует за отстранение Трампа, рискует потерять поддержку электората Трампа, который составляет значительную долю всего республиканского электората.

В этих условиях голос за лишение президента полномочий может исключить возможность переизбрания для законодателей-консерваторов.